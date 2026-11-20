19일 밤부터 20일 새벽까지 전북 지역에 최대 14.8㎝의 눈이 내리면서 차량이 눈길에 고립되고 나무가 쓰러지는 등 곳곳에서 피해가 잇따랐다. 고창 서해안고속도로에서는 차량 3대가 부딪히는 사고도 발생했지만 다행히 인명피해는 없었다.

19일 오후 10시12분쯤 전북 고창군 서해안고속도로 고창나들목에서 선운산나들목 방향 7㎞ 지점에서 눈길에 미끄러진 스포츠유틸리티차량(SUV) 2대와 화물차 1대가 잇따라 부딪히는 사고가 났다. 전북도소방본부 제공

20일 전북소방본부에 따르면 전날 밤부터 이날 새벽까지 폭설과 관련해 모두 35건의 안전조치를 했다. 유형별로는 ‘나무 쓰러짐’이 27건으로 가장 많았고, ‘전선·통신선 낙하’ 6건, ‘눈길 차량 고립’ 2건 등이었다.

임실에서는 눈길에 차량이 잇따라 고립됐다. 전날 오후 11시48분쯤 임실군 신덕면에서 운행 중이던 차량이 눈길에 고립됐다는 신고가 접수돼 소방 당국이 차량 탑승자 1명을 구급차로 인근 거주지까지 이송했다. 출동 과정에서 다른 차량에 탄 채 고립된 4명도 발견해 안전하게 이동시켰다.

나무가 도로에 쓰러지거나 전선이 떨어지는 사고도 이어졌다. 이날 0시30분쯤 정읍시 정우면 도로에 나무가 쓰러져 소방 당국이 제거 작업을 벌였고 완주와 군산, 김제, 익산, 정읍 등에서도 도로에 나무가 쓰러지거나 전선이 떨어져 소방 당국이 출동해 안전조치 했다.

교통사고도 발생했다. 전날 오후 10시12분쯤 고창군 서해안고속도로 고창나들목에서 선운산나들목 방향 7㎞ 지점에서 싼타페와 화물차, 쏘렌토가 잇따라 부딪혔다. 1차로를 달리던 싼타페가 눈길에 미끄러져 중앙분리대를 들이받은 뒤 2차로의 화물차와 충돌했고, 뒤따르던 쏘렌토가 싼타페 후미를 추돌했다. 차량 탑승자 5명은 타박상 등을 입었다.

전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 기준 전북 주요 지역 적설량은 임실 신덕 14.8㎝, 무주 설천 13.7㎝, 순창 복흥 12.4㎝, 김제 진봉 10.5㎝, 정읍 9.2㎝, 군산 산업단지 8.4㎝, 부안 7㎝, 익산 함라 5.2㎝, 전주 1.1㎝ 등이다. 김제·익산·정읍·부안·군산에는 대설주의보가 발효됐다.

20일 오전 0시30분쯤 전북 정읍시 정우면 우산리 국도에 쓰러진 나무를 소방대원이 제거하고 있다, 전북도소방본부 제공

앞서 전북도는 19일 오후 9시 남원·진안·장수·임실·순창 등 5개 시군에 대설주의보가 내려지자, 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다. 도와 시군은 24시간 상황관리체계를 유지하며 주요 도로와 고갯길 등 결빙 취약 구간에 염화칼슘 등 제설제를 사전 살포하고, 축사와 비닐하우스 등 적설·강풍 취약 시설에 대한 점검과 예찰을 강화했다.

전북 재난안전대책본부 관계자는 “기온이 큰 폭으로 떨어지면서 축사와 비닐하우스 관리에 주의해야 한다”며 “특히 도로 결빙과 살얼음이 발생할 수 있는 만큼 차량 운행 때 감속과 안전거리 확보 등 안전 수칙을 지켜달라”고 당부했다.

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