서울 지하철 노동조합이 오는 20일부터 준법투쟁을 시작한다. 열차는 평소와 같은 횟수로 운행될 예정이지만, 노조원들이 운행 및 작업 규정을 엄격하게 준수하면서 일부 구간에서 지연이 발생할 가능성이 있다.

19일 지하철 서울역 승강장에서 시민들이 오가고 있다. 뉴시스

서울교통공사노동조합은 19일 안전운행 투쟁 지침을 통해 20일 주간근무부터 준법투쟁을 시작한다고 밝혔다.

준법투쟁은 노동자들이 법과 규정, 작업 수칙을 철저히 지키는 방식으로 업무 속도를 늦추는 쟁의행위다. 조합원 기관사들은 열차 운행시간과 승강장 안전문 점검 등 관련 규정을 준수하고, 승객 승하차가 완료된 것을 확인한 뒤 출입문을 닫을 방침이다. 차량 이상이 발생하면 즉시 교체나 입고를 요청하기로 했다.

차량·기술·시설·전기 분야 노동자들도 위험 작업 시 2인 1조 원칙을 준수하고 표준 정비 시간을 지키기로 했다. 통상적인 점검 외 추가 작업과 근무시간 외 업무 지시, 시간 외·휴일 근무에는 응하지 않을 예정이다.

이에 따라 환승역 등 승객이 몰리는 역사와 일부 노선에서 열차 운행이 평소보다 늦어질 수 있다.

서울교통공사는 준법투쟁 기간에도 하루 열차 운행 횟수를 평소와 같은 3183회로 유지할 계획이다. 배차 간격도 출근 시간대 2.5~4.5분, 퇴근 시간대 3~6분, 평시 5~9분으로 기존 수준을 유지한다.

출퇴근 시간대 혼잡역에는 본부와 영업사업소 인력, 지하철 보안관 등을 투입해 질서 유지와 안전 관리에 나선다. 열차 지연 등 운행 상황은 역사와 열차 내 안내방송을 통해 신속하게 알릴 방침이다.

노조는 서울시와 공사가 추진하는 2212명 인력 감축 계획의 전면 철회와 현장 안전인력 1313명 충원을 요구하고 있다. 정부 지침에 따른 3.5% 임금 인상과 안전 업무 2인 1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원도 요구 사항이다.

노사는 올해 임금·단체협약 교섭에서 인력 감축과 신규 채용, 임금 인상 등을 놓고 입장차를 좁히지 못하고 있다. 노조는 사측의 입장 변화가 없으면 준법투쟁을 거쳐 오는 25일부터 무기한 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.

수도권광역급행철도(GTX)-A 노조는 20일부터, 전국철도노동조합은 23일부터 준법투쟁을 할 예정이다.

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