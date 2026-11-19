대법원은 12·3 비상계엄의 위헌·위법성을 분명히 하면서도, 한덕수 전 국무총리가 계엄 선포 전 국무회의 심의의 외관을 형성한 혐의에 대해서는 “국헌문란 목적을 단정하기 어렵다”고 판단했다.



대법원 전원합의체(주심 오경미 대법관)는 19일 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 한 전 총리의 상고심 선고에서 “12·3 비상계엄 선포 당시에는 국가비상사태가 발생하지 않았고 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황도 아니었다”며 “군과 경찰을 동원해 국회, 언론사 등을 장악하려는 의도로 헌법상 필수적 사전 절차인 국무회의 심의조차 실질적으로 거치지 않은 채 선포한 비상계엄은 헌법질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다”고 못 박았다.

조희대 대법원장이 19일 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란 우두머리 방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 발언하고 있다. 사진공동취재단

대법원은 다만 주된 관련 사건이 하급심에서 진행 중인 점을 고려, 대법관 전원일치로 “피고인에게 내란 중요임무 종사자로서 책임을 묻기 위해서는 개별 행위 당시 국헌문란 목적이 있었다는 점이 엄격한 증명에 의해 인정돼야 한다”며 “국헌문란 가능성을 미필적으로나마 인식하는 데서 나아가 그 실현을 지향하면서 최소한 그러한 결과를 용인하려는 정도의 의사는 있어야 한다”는 법리를 정립했다.



대법원은 한 전 총리의 계엄 선포 이후 행위에 대해서는 국헌문란 가능성을 명백히 인식할 수 있었다며 원심의 유죄 판단을 유지했다. 하지만 선포 이전 행위를 두고는 전원합의체 내에서 의견이 갈렸다.



다수의견 대법관 9명은 계엄 선포 전 국무회의 심의를 건의하고 의사정족수를 점검한 행위에 대해 “국무총리가 비상계엄을 선포하려는 대통령에게 국무회의 심의를 거치도록 건의하는 행위는 헌법과 계엄법이 정한 절차에 따를 것을 요청하는 정당한 직무상 행위”라며 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 제출한 증거만으로는 국헌문란 목적을 단정하기 어렵다고 판단했다.

대법관들은 “위헌·위법성에 대한 인식이나 국무회의의 실질적 심의 여부 등을 주된 근거로 삼아 국헌문란 목적을 쉽사리 인정할 경우, 향후 내란죄 책임을 피하기 위해 오히려 국무회의 심의 건의를 하지 않아야 한다는 잘못된 행위 지침을 제공할 수 있다”고 지적했다.



반면 주심인 오경미 대법관과 신숙희·김성수 대법관 3명은 계엄 선포 전 행위도 국헌문란 목적이 인정된다는 소수의견을 냈다. 이들은 “대통령의 친위 쿠데타에서는 헌정 파괴 행위가 국가의 정상적이고 공식적인 행정 행위의 외양을 띠고 나타나므로, 법이 규정한 절차에 따랐다는 사정은 적법한 직무수행과 내란 가담을 구별하는 유의미한 기준이 될 수 없다”며 “계엄 전후 행위는 동일한 목적을 유지한 채 연속된 흐름 속에서 수행한 일련의 행위인데 선포 시점을 기준으로 달리 판단하는 것은 받아들이기 어렵다”고 주장했다.



대법관들은 한 전 총리의 나머지 혐의들에 대해서는 전원일치로 원심 판단을 수긍했다. 사후 작성된 비상계엄 선포문 표지에 서명한 허위공문서작성 혐의와 헌법재판소 탄핵심판에 증인으로 출석해 ‘계엄 관련 문건을 보거나 받은 기억이 없다’고 진술한 위증 혐의 등이 유죄가 유지됐다. 계엄 선포를 저지하지 않은 부작위 책임, 계엄 해제 국무회의 심의 지연, 허위공문서 행사 혐의 등에 대한 원심의 무죄 판단에도 잘못이 없다고 봤다.



이번 선고는 한 전 총리가 지난해 8월29일 기소된 지 약 1년2개월 만이자, 올해 5월7일 항소심 선고 이후 6개월여 만에 이뤄졌다. 향후 열릴 파기환송심에서는 대법원 전원합의체 판단에 따라 기존 2심보다 형량이 다소 낮아질 관측이다. 앞서 1심은 징역 23년, 2심은 징역 15년을 선고했다.

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