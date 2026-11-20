지방의회의 숙원인 ‘지방의회법’이 연내 제정될 수 있을까. 지방의회법안은 지방의회가 사무국 조직·예산을 자체적으로 수립하는 게 골자다. 최근 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회 문턱을 넘었다.



19일 경기도의회 등에 따르면 경기도의회 더불어민주당은 전날 ‘지방의회법’ 연내 제정을 위해 국회의원 및 지역구 지역위원장과 함께하는 릴레이 캠페인을 시작했다. 국회와 공조체계를 구축하고 지방의회법 제정 공감대를 확산하기 위해서다.



첫 주자로 나선 안광률 경기도의회 민주당 대표의원은 “지방의회가 부활한 지 35년이 지났지만 지방의회는 조직권과 예산편성권, 자체 감사권마저 없어 견제와 감시라는 본연의 역할을 다하는 데 어려움이 있다”며 “지방의회가 주민의 대의기관으로 제대로 역할을 할 수 있도록 지방의회법이 연내에 꼭 제정돼야 한다”고 강조했다.



지방의회는 1991년 부활했지만 조직과 운영은 지방자치법에 근거해 이뤄진다. 2022년 지방자치법 전부개정으로 인사권은 독립됐지만 조직·예산은 여전히 집행부에 의존하는 구조다. 의회 역할을 제대로 하기 위해서는 별도의 법률이 필요하다는 요구가 지속적으로 이어져 왔다. 그러나 2018년 20대 국회 1건, 2022년 21대 국회 4건 등 지방의회법 제정안이 발의됐으나 모두 임기 만료로 폐기됐다.



이번 국회 행안위 법안심사소위 통과는 입법의 물꼬를 텄다는 의미를 갖는다. 행안위 법안심사소위는 지난 17일 22대 국회 들어 발의된 지방의회법 제정안 6건과 지방자치법 개정안 6건을 병합 심사했다. 현행 지방자치법에 담긴 지방의회 관련 규정을 분리·보완해 의회 조직과 의사 운영, 의정활동 지원 등을 독립된 법률로 정하는 것이 주된 내용이다.



지방의원들을 보좌하는 정책지원관 정수도 정했다. 소위는 광역의회와 특례시의회는 의원 정수까지, 기초의회는 현행대로 의원 정수의 절반까지 정책지원관을 둘 수 있도록 정리했다. 또 정책지원관의 신분은 별정직이 아닌 일반직 또는 일반임기제 공무원으로 정했다. 이날 소위를 통과한 지방의회법 제정안은 행안위 전체회의와 법제사법위원회 심사, 본회의 의결을 거쳐야 한다.



경기 동두천시의회는 지난 17일 ‘지방의회법 연내 제정 촉구 결의문’을 채택했다.

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