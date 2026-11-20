대전시가 다음 달 중순 도시철도 2호선 트램의 급전방식을 발표하겠다고 밝힌 가운데 현행 수소연료전지 방식이 가선 방식으로 바뀔지 주목된다.



19일 대전시에 따르면 지난 6일 기준 대전도시철도 2호선 트램 건설공사구간 14개 공구 중 절반은 공정률이 10%를 넘고 있다. 전체 공구와 연축동 차량기지의 공정률은 평균 11.6%이다. 11공구인 중구 유등교와 서부교육지원청 구간 공정률은 27.1%로 가장 높고 정림삼거리∼도마삼거리(불티고개 지하도) 공정률도 23.25%에 달한다. 대전도시철도 2호선은 민선 6기 때인 2014년 11월 트램으로 건설방식이 확정됐다. 민선 7기 때인 2022년 2월 당시 허태정 시장은 배터리·가선의 유·무가선 혼용을 급전방식으로 발표했다. 그러나 민선 8기인 2023년 11월 이장우 전 대전시장은 수소연료전지로 급전방식을 바꿨다. 2024년 12월 전 구간이 동시 착공됐다.

수소트램은 총연장 38.8㎞의 순환선으로 정거장 45곳, 차량기지 1곳 규모로 지어진다. 당초 2028년 말 개통이 목표였으나 서대전 지하차도 구간의 보상 문제 등이 불거지면서 개통 시기는 2030년 하반기로 늦춰졌다.



허 시장은 지난 7월 취임하자마자 트램 급전방식이 수소연료전지로 바뀐 경위에 대해 감사를 지시했다. 수소트램의 안전성 문제와 막대한 재정 투입 부담 등의 측면에서 급전방식에 대한 원점 재검토를 촉구하는 목소리도 나온다.



대전시가 수소트램에 30년간 투입하는 비용은 1조7429억원이다. 수소연료비는 현재 시중가인 ㎏당 1만400원을 적용하면 3554억원이 든다. 수소충전소와 생산시설 구축비는 각각 360억원, 947억원이다. 연간 운영비는 450억∼500억원에 달할 것으로 추산된다.



일각에서는 가선방식으로 변경을 주장하고 있다. 안전이 검증된 급전방식인 데다 연간 운영비가 수소트램의 10분의 1인 40억원에 불과해서다. 그러나 급전방식을 재차 번복할 경우 행정절차를 다시 밟아야 해 개통 시점은 2030년보다 더 늦어질 수 있다. 민선 7기부터 시장이 바뀔 때마다 급전방식이 바뀐다는 점에서 정치적 부담이 큰 데다 행정의 일관성·신뢰성이 흔들릴 수 있다는 점도 고민 지점이다.



가선방식으로 변경할 경우 개통 시점은 더 지연될 가능성이 있다. 관련 법 등에 따라 기본계획 변경 절차에 들어가야 하는데 총사업비 조정, 사업 타당성, 형식승인 절차를 다시 밟게 되면 행정절차에만 또다시 수개월이 소요된다. 전주와 변전소 등 관련 인프라를 추가로 설치해야 하기 때문에 현재 트램 공사가 진행 중인 도로의 폭을 넓히는 등 설계를 다시 해야 한다.



대전시는 수소 생산시설 입지는 대략 추린 상황이다. 도시가스 배관망과의 거리, 부지면적, 고속도로 나들목(IC) 접근성, 주민 수용성 등을 종합 검토한 결과 동구 구도동과 유성구 원내동, 동구 비룡동, 대덕구 연축동 등을 입지 후보지로 올렸다. 국토교통부 형식승인 절차도 전문기관 의견조회 중으로 막바지 단계이다. 시 관계자는 “최종 급전방식을 12월 중순에 발표할 예정”이라고 말했다.

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