경북 포항시 간부 공무원은 ‘2027학년도 대학 수학 능력 시험’이 치러진 19일 지역 12개 시험장을 찾아 수험생과 학부모, 자원봉사자를 격려했다.

이날 박용선 시장은 포항여자고등학교를 찾아 “수험생이 오랜 시간 최선을 다해 준비해 온 노력이 좋은 결과로 이어지길 기원한다”며 수험생을 응원했다.

박용선 시장과 포항시 간부 공무원은 19일 ‘2027학년도 대학 수학 능력 시험’이 치러지는 포항여자고등학교를 찾아 수험생을 응원하고 있다. 포항시 제공

또 그간 수험생 뒷바라지에 힘을 쓴 학부모와 매년 묵묵히 교통 봉사를 펼치는 자원봉사자를 격려했다.

이어 그는 시험장 주변 소음 방지와 교통질서 관리 상황을 점검하고 시험이 끝나는 시간까지 수험생이 안전하고 공정한 환경에서 시험에 집중할 수 있도록 관계자에게 당부했다.

이번 2027학년도 대학수학능력시험은 지역 12개 시험장에서 수험생 4421명이 시험을 치르고 있다.

특히 시는 울릉군향우회와 포항에서 시험을 치르는 울릉군 수험생 27명에게 17일 간식을 제공하고 응원했다. 시험장이 없는 울릉군의 수험생이 포항에서 시험을 치르는 만큼 이들의 수능 준비를 격려하고 선전을 기원했다.

시는 대학수학능력시험을 치르는 수험생의 이동 편의를 위한 교통 대책을 수립하고, 모범운전자회와 경찰 등 기관 단체와 협력해 12개 시험장과 주요 교차로에서 교통 통제를 실시하는 등 교통정체와 사고 예방에 나섰다.

박용선 시장은 “모든 수험생이 안정적인 환경에서 시험을 치르고 자신의 실력을 충분히 발휘하길 응원한다”며 “수능 이후에도 청소년들이 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 지역 사회와 함께 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 시는 수능 이후 청소년들의 음주·흡연 등 일탈 행위와 안전사고를 예방하기 위한 활동도 추진한다.

교육청소년과는 29개 읍면동과 함께 민관 합동 점검과 단속을 진행하고, 포항시청소년재단 등은 다양한 청소년 프로그램을 운영한다. 관련 프로그램은 청소년 활동 서비스 누리집 ‘e청소년’을 확인하면 된다.

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