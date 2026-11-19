에코프로는 18~19일 이틀간 포항시 북구 흥해읍 일원에서 임직원 50명이 참여한 가운데 지역 에너지 취약 계층을 위한 '사랑의 연탄 나눔' 봉사 활동을 펼쳤다.

에코프로 포항캠퍼스는 저소득층 32가구에 연탄 9600장과 난방유 3200ℓ 등 1000만원 상당의 연료를 지원했다.

18일 포항시 북구 흥해읍 학성리에서 진행된 ‘2026 에코프로 연탄나눔 봉사활동’에 참석한 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. 에코프로 제공

이날 봉사 활동에 참가한 임직원은 연탄 한 장 한 장을 손수 옮기며 이웃 사랑을 실천했다. 또 각 가정에 내의 등 겨울 용품도 함께 전달하며 이웃들의 안부를 물었다.

에코프로는 에너지 비용 급등으로 난방비 수급에 어려움을 겪는 지역 주민을 위해 2021년부터 올해까지 346가구에 9000만원 상당의 연탄과 난방유를 지원하고 있다.

에코프로 관계자는 “매년 추운 겨울을 앞두고 작은 정성이지만 난방비 걱정에 어려움을 겪는 이웃들에게 온기를 전하고자 한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌활동을 통해 나눔과 봉사의 가치를 지속적으로 실천하겠다”고 밝혔다.

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