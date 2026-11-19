출판사 문학동네는 제32회 문학동네소설상 수상작으로 문민정(26·사진)씨의 ‘새가 날아든다’를 선정했다고 19일 밝혔다. 기성 작가와 신인 모두에게 열려 있는 장편소설 공모전인 이 상에서 등단 이력이 없는 신인 작가가 당선된 것은 2019년 강희영의 ‘최단경로’ 이후 처음이다.

조선대 법학과 석사과정에 재학 중인 문 씨의 ‘새가 날아든다’는 연애와 결혼 욕구를 증폭시키는 신종 이성애 바이러스가 퍼진 팬데믹 세계관에서 레즈비언 공무원인 주인공이 ‘비감염자’로 겪는 일을 그렸다.

올해 문학동네소설상 응모작은 1091편으로 지난해 652편에서 크게 늘었다. 치열한 경쟁 끝에 수상작으로 선정된 ‘새가 날아든다’에 대해 심사위원인 소설가 박서련은 “이런 사람이 소설가가 되는구나. ‘새가 날아든다’를 읽는 누구나 이 생각에 고개를 끄덕이게 될 것”이라고 평가했다. 문학평론가 서영채는 “속도감 있는 문장과 쾌속 서사, 경쾌하고 발랄한 풍자와 미러링 감각이 돋보였다”며 “빠른 속도로 치달리는 문장 속에도 세상의 이치에 대한 통찰과 톨레랑스의 유연함이 담겨 있어 호감을 주었다”고 밝혔다.

문학동네소설상은 제1회 수상작인 은희경의 ‘새의 선물’을 시작으로 걸출한 장편소설들을 발굴해 왔다. ‘새가 날아든다’는 내년 3월 단행본으로 출간될 예정이며, 시상식은 다음 달 11일 열린다.

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