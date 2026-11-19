브이로그·챌린지 등 형식 자유…AI 활용 영상도 가능
서울 은평구가 탄소중립과 기후위기 대응을 주제로 청소년이 직접 만든 환경 영상을 공모한다. 브이로그부터 광고, 챌린지 등 형식은 자유이고 생성형 인공지능(AI)을 활용한 영상도 제출할 수 있다.
은평구는 청소년의 창의적인 시선과 생각으로 환경문제를 둘러싼 관심을 높이고 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 이번 공모전을 마련했다고 19일 밝혔다. 세부 주제는 ‘은평구 환경정책 홍보’와 ‘탄소중립·기후위기 대응을 위한 실천 행동’ 두 가지다.
참가 대상은 관내 중·고등학교에 재학생이나 구에 거주하는 13∼18세 청소년이다. 개인 또는 팀으로 응모할 수 있으며 팀원 수에는 제한이 없다.
작품은 주제 적합성, 창의성, 효과성 등을 기준으로 심사하며 4편을 선정해 구청장상과 상품을 수여한다. 수상작 발표와 시상식은 다음 달 중 진행한다. 수상작은 구 누리소통망(SNS), 유튜브, 누리집 등에서 구정 홍보에 활용될 수 있다.
김미경 은평구청장은 “청소년의 시선으로 담아낸 환경 이야기는 기후위기 시대에 우리 모두가 귀 기울여야 할 목소리”라며 “이번 공모전을 계기로 일상 속 탄소중립 실천이 확산할 수 도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
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