서울 은평구가 탄소중립과 기후위기 대응을 주제로 청소년이 직접 만든 환경 영상을 공모한다. 브이로그부터 광고, 챌린지 등 형식은 자유이고 생성형 인공지능(AI)을 활용한 영상도 제출할 수 있다.

‘2026 은평구 청소년 환경숏폼 공모전’ 홍보 포스터. 은평구 제공

은평구는 청소년의 창의적인 시선과 생각으로 환경문제를 둘러싼 관심을 높이고 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 이번 공모전을 마련했다고 19일 밝혔다. 세부 주제는 ‘은평구 환경정책 홍보’와 ‘탄소중립·기후위기 대응을 위한 실천 행동’ 두 가지다.

참가 대상은 관내 중·고등학교에 재학생이나 구에 거주하는 13∼18세 청소년이다. 개인 또는 팀으로 응모할 수 있으며 팀원 수에는 제한이 없다.

작품은 주제 적합성, 창의성, 효과성 등을 기준으로 심사하며 4편을 선정해 구청장상과 상품을 수여한다. 수상작 발표와 시상식은 다음 달 중 진행한다. 수상작은 구 누리소통망(SNS), 유튜브, 누리집 등에서 구정 홍보에 활용될 수 있다.

김미경 은평구청장은 “청소년의 시선으로 담아낸 환경 이야기는 기후위기 시대에 우리 모두가 귀 기울여야 할 목소리”라며 “이번 공모전을 계기로 일상 속 탄소중립 실천이 확산할 수 도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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