2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 ‘인공지능(AI) 부정행위’ 우려에 따른 초유의 감독 강화 조치 속에 19일 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장에서 일제히 치러졌다. 입시업계에선 국어 영역은 작년 수능과 올해 9월 모의평가보다 쉬웠고, 수학 영역은 예년과 비슷한 난도를 유지했다는 평가를 내놨다. EBS 연계율은 국어 53.3%(24문항), 수학 50.0%(15문항)로 집계됐다.

수능 문제 분석 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 서울 양천구 목동종로학원 관계자들이 수능 문제분석 상황실에 모여 국어·수학 영역 난이도와 문항 분석을 진행하고 있다. 남정탁 기자

◆국어 “작년 수능 및 9모보다 쉬워”



전문가들은 국어 영역이 작년 수능과 올해 9월 모평보다 쉬웠다는 데 공통된 목소리를 냈다.



지난해 수능 국어 표준점수 최고점은 147점으로, 재작년(139점)보다 8점 치솟으며 ‘불(火)국어’란 평가를 받았다. 올해 9월 모평도 144점으로 비교적 까다로웠고, 6월 모평은 132점이었다. 수능 점수는 과목별 출제 수준 등을 고려한 보정작업을 거친 표준점수로 산출되는데, 시험이 어려워 평균이 낮으면 만점자가 받는 최고점이 올라가는 반면, 쉬우면 최고점이 내려간다. 입시업계에서는 통상 최고점 145점 이상을 ‘불수능’으로 본다.



EBS 국어 대표강사인 한병훈 예산여고 교사는 “전반적인 난이도는 작년 수능 및 올해 9월 모평보다 쉽게 출제됐다”며 “다양한 난도의 문항을 고루 배치하고 적정한 변별력을 확보한 재작년(2025학년도)과 유사하다”고 말했다.



공통과목에서는 지난해와 마찬가지로 독서가 상위권 변별에 영향을 미칠 것이라는 관측이 나왔다.



진학사는 “전년보다 평이했으나, 법 지문(14∼17번)은 사실 표현과 의견 표현, 형사 책임과 민사 책임, 서로 다른 법리 간 차이 등 구분해야 할 요소가 많았다. 정보 간 관계를 정확히 파악하지 못한 수험생은 문제 풀이에 시간이 부족했을 가능성이 있다”고 했다.



다만 선택과목 중 언어와매체는 화법과작문에 비해 다소 어렵게 출제됐다는 분석이다.



종로학원은 “화법과작문은 지난해보다 쉽게 출제됐으나, 언어와매체는 지난해 수준에 부합할 정도로 시험 초반부터 어려웠을 것”이라고 진단했다. 진학사도 “정확한 문법 지식과 단계적인 분석을 요구하는 문항이 출제돼 상대적으로 까다로웠을 것”이라고 했다.

19일 서울 양천구 종로학원에서 강사진이 2027학년도 대학수학능력시험 출제 경향 분석을 하고 있다. 뉴시스

◆수학 “작년 수능과 비슷”



수학은 작년 수능과 대동소이한 출제 기조 속 공통과목만큼은 한결 수월했다는 의견이 나왔다. 작년 수능 수학 표준점수 최고점은 139점으로, 비교적 평이한 수준이었다고 평가됐다. 올해 9월 모평은 137점, 6월 모평도 138점 수준을 유지했다.



EBS 현장교사단 수학 대표강사인 남치열 백석고 교사는 “공통과목은 작년 수능 대비 평이했고, 선택과목은 유사한 수준이었다”며 “확률과통계는 기존에 변별력이 높게 출제돼 왔던 중복조합의 문항과 조건부확률의 문항이 이번 수능에서도 변별력이 높게 출제됐다”고 밝혔다.



다만 입시업계에선 작년보다 까다롭게 출제됐다는 의견을 내놨다.



이투스에듀는 “공통과목은 작년 수능과 비슷하거나 약간 어려웠다”며 “21번 문항이 고난도로 출제돼 수험생들의 체감 난도가 상승했을 것”이라고 전했다. 이어 “선택과목의 경우 확률과통계·기하는 평이했고, 미적분은 약간 어렵게 출제됐다”고 봤다. 종로학원도 “작년 수능과 비슷하거나 다소 어려웠고, 올해 6·9월 모평보다는 어려웠다”면서도 “수험생 체감상 지난해 수능, 올해 6·9월 출제 패턴과 비슷한 기조가 유지됐기 때문에 예상 밖의 생소한 문제 출현에 따른 혼란은 없었을 것”이라고 분석했다. 다만 종로학원은 이투스에듀와 달리 확률과통계가 상대적으로 어려웠다고 평가했다.



한국교육과정평가원에 따르면 올해 수능 지원자는 총 55만1864명(응시자수 49만915명·90.3%)으로 전년 대비 2310명 줄었으나, 졸업생과 검정고시생을 합친 N수생은 19만6473명으로 지난해(18만2277명)보다 약 1만4000명 늘어나며 23년 만에 최대치를 기록했다. 실제 응시자 수는 49만915명으로, 결시율은 전년보다 소폭(0.57%포인트) 오른 9.97%를 기록했다.

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