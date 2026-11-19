통화 긴축과 자금 이탈 우려가 커지면서 비트코인 가격 추락이 이어지고 있다. 가상자산 주 고객인 2030세대가 시장을 떠나면서 제도화를 앞둔 토큰증권(ST)이 청년층의 새 투자처로 부상할 것이란 기대가 나온다. 다만 제도 정비가 늦어져 상품 공급이 위축되고 있는 점은 과제로 남아 있다.

19일 가상자산거래소 빗썸에 따르면 비트코인 가격은 이날 오후 2시45분 기준 2% 하락한 8580만원에 거래됐다. 장중 3%대까지 밀렸다가 하락폭을 일부 만회했지만 일주일 전과 비교해 13%까지 떨어진 수치다. 글로벌 시황 사이트 코인마켓캡 기준으로도 이날 6만2000달러대까지 하락한 모습을 보였다.

사진=AFP연합뉴스

◆코인 약세 속 떠오르는 토큰증권

시장에서는 이런 약세를 미국의 추가 긴축 우려와 투자 자금 이탈이 맞물린 결과로 본다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도 이사가 12월 기준금리 0.5%포인트 인상 가능성을 거론하며 투자심리가 위축됐고, 미 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서도 자금 유출이 이어지고 있다. 씨티그룹은 비트코인 가격이 장기 지지선인 200일 이동평균선 밑으로 떨어졌고 ETF 매수세도 약해졌다며 12개월 목표가를 기존 11만3000달러에서 9만9532달러로 낮췄다.

가상자산 시장의 부진이 길어지면서 국내에선 2030세대 이탈이 뚜렷해지고 있다. 금융감독원이 지난달 발표한 상반기 가상자산사업자 실태조사에서 거래 가능한 개인 계정 중 2030세대 비중은 44%로 1년 전(47%)보다 3%포인트 줄었다. 반면 40대(26.9%)는 30대(26.7%)를 제치고 2021년 조사 이후 처음 최대 비중을 차지했다.

금융투자업계 안팎에서는 내년 2월 법 시행을 앞둔 토큰증권이 청년층 투자 수요의 일부를 흡수할 수 있다는 관측이 나온다. 토큰증권은 부동산·음원 저작권처럼 개인이 접근하기 어려운 자산을 잘게 쪼개 블록체인 장부에 기록·거래하는 디지털 증권이다. 모바일 앱으로 소액 투자해 임대료나 저작권료, 특허 로열티 등 기초자산 수익을 분배금으로 나눠 받을 수 있어 자금 여력이 크지 않은 청년층 수요와 맞물린다는 분석이다.

실제 1단계 공모가 허용되는 조각투자 시장은 이미 2030세대가 주축이다. 삼일PwC경영연구원에 따르면 음원 플랫폼 뮤직카우 이용자의 77%, 한우 플랫폼 뱅카우 첫 펀딩 투자자의 82%가 2030세대였다. 미국 토큰화시장연합(CTM) 조사에서도 토큰화 투자 관심 비율은 18∼34세(64%)가 65세 이상(24%)의 두 배를 웃돌았다. 일본 토요타파이낸스가 지난달 발행한 토큰증권 회사채는 앱을 통해 최소 투자 단위를 10만엔(약 90만원)으로 낮추자 예정액의 10배가 넘는 청약이 몰렸다.

◆정작 투자할 상품은 감소

제도권 규제를 적용받는 점도 특징이다. 자본시장법상 증권으로 분류돼 공모 시 증권신고서 제출·공시의무가 따르고, 기초자산은 신탁재산으로 분리 관리돼 발행사 파산 시에도 보호된다. 업계 관계자는 “가상자산은 담보가 없어 가격이 급락하거나 사라져도 법적 보호를 받기 어렵지만, 토큰증권은 실물이나 기업 가치에 기반해 증권성을 인정받는 만큼 투자자 보호장치가 작동한다”고 설명했다.

다만 시장 안착의 전제인 상품 공급은 위축되고 있다. 키움증권에 따르면 국내 조각투자 발행은 2024년 60건(272억원)에서 올해 8월 중순까지 14건(49억원)으로 급감했다. 현행 자본시장법이 수익증권 발행 대상을 금전신탁으로만 한정해 지식재산권·항공기 등 비금전 자산을 직접 신탁해 발행할 근거가 없기 때문이다. 금융규제 샌드박스 신규 지정도 중단돼 현재는 자산 500억원 이상 등 요건이 까다로운 자산유동화법을 우회 활용해야 하는 실정이다.

여야가 비금전신탁 수익증권 발행 근거를 담은 자본시장법 개정안을 발의했으나 국회 정무위원회 심사는 지연되고 있다. 더불어민주당 의원들이 전날 공동 주최한 토큰증권 세미나에서 신범준 한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장은 “법이 통과되더라도 유예기간과 시행령 정비를 거쳐야 해 처리가 늦어질수록 시장 개설과 실제 상품 공급 사이의 간격이 벌어진다”며 “법안이 처리되면 그동안 기관의 몫이던 자산 수익에 청년층도 소액으로 참여해 종잣돈을 모으고 중소·벤처기업의 자금 조달 길도 열릴 것”이라고 말했다.

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