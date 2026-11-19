tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

배우 김명민이 대학 시절 아르바이트를 하다 경찰서에 연행돼 1박 2일을 보냈던 뜻밖의 일화를 공개했다.

지난 18일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 배우 김명민이 출연해 데뷔 30년 동안의 연기 인생과 함께 과거 아르바이트 시절 겪었던 황당한 사건을 털어놨다.

이날 김명민은 대학생 시절 이태원의 한 스키복 매장에서 아르바이트했던 경험을 떠올렸다. 당시 그는 특유의 신뢰감 있는 목소리와 인상을 활용해 뛰어난 영업 실력을 발휘했다고 밝혔다.

김명민은 “옛날부터 ‘넌 사기 치면 성공할 거다’라는 말을 많이 들었다. 신뢰 있는 목소리와 어느 쪽으로 치우치지 않는 얼굴 때문이었다”며 “그걸 제가 마음껏 이용한 것”이라고 너스레를 떨었다.

당시 스키복 매장들은 경쟁이 치열했고, 김명민이 일하던 곳은 지하에 있어 손님을 끌어들이는 데 불리했다. 이에 그는 직접 거리로 나가 호객 행위에 나섰다.

문제는 호객꾼들 사이에 각자 담당하는 구역이 정해져 있었다는 점이다. 김명민은 “호객꾼들은 자기 구역이 있어서 넘어가면 안 됐다. 그런데 어느 날 한 분이 걸어오는데 아무도 말을 안 걸더라. 선배들이 저한테 양보해 주는 줄 알았다”고 당시 상황을 설명했다.

그는 해당 남성에게 다가가 “액세서리 안 필요하냐”고 말을 걸었다. 하지만 남성은 김명민을 위아래로 훑어본 뒤 손목을 붙잡았다.

김명민은 “그분이 ‘이놈 봐라? 나한테 삐끼를 치네?’라면서 저를 끌고 갔다”고 회상했다.

더욱 당황스러운 상황은 주변에서 벌어졌다. 함께 일하던 선배 호객꾼들이 홍해가 갈라지듯 양쪽으로 비켜서더니 해당 남성에게 일제히 “나오셨습니까?”라고 인사한 것.

알고 보니 김명민이 손님으로 착각했던 남성은 경찰서장이었다. 결국 김명민은 이태원 파출소로 연행된 뒤 경찰서로 인계됐고, 그곳에서 1박 2일을 보내게 됐다.

당시 호객 행위가 법적으로 금지돼 있었던 만큼 조사를 받았다는 김명민은 경찰서에서 겪은 또 다른 일화도 공개했다.

매장 사장이 그를 위해 KFC 치킨을 사식으로 넣어줬다는 것. 김명민은 “그때 너무 감사해서 그 느낌을 잊을 수가 없다. 철창 사이로 넘어오는 정이 있었다”며 “밖에서 먹는 치킨과는 완전히 달랐다”고 말했다.

사장이 건넨 따뜻한 위로도 기억에 남았다고. 김명민은 “사장님이 제 손을 꽉 잡고 ‘미스터 킴, 걱정하지 마. 살다 보면 이런저런 일 다 있는 거야. 시간 금방 가’라고 하셨다”고 전했다.

이어 “생각보다 1박 2일이 금방 갔다. 즉결심판을 받고 범칙금 3만5000원을 내고 나왔다”고 덧붙여 웃음을 안겼다.

김명민의 아르바이트 일화는 여기서 끝나지 않았다. 그는 복학을 앞두고 매장 사장으로부터 동업 제안까지 받았다고 밝혔다.

김명민은 “복학하기 일주일 전에 사장님이 ‘나랑 같이 일본에 원단 떼러 가자’고 하셨다”며 “제가 직원도 아닌데 직원 명함을 빌려 제 이름으로 손님을 응대했다. 그분들이 다시 찾아오고 소개로 오면서 공장이 풀가동됐다”고 설명했다.

사장으로부터 영업 능력을 인정받았지만 김명민은 결국 배우의 꿈을 위해 복학을 선택했다. 사장이 “미스터 킴이 있어야 할 곳은 여기야”라며 붙잡았지만 연기의 길을 택했다는 후문이다.

한편 김명민은 1996년 SBS 공채 탤런트로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘불멸의 이순신’, ‘하얀거탑’, ‘베토벤 바이러스’, ‘육룡이 나르샤’ 등 다수의 작품에서 활약하며 연기파 배우로 자리매김했다.

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