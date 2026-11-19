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[20일의 날씨] 아침 최저 영하 6도… 칼바람 '쌩쌩'
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입력 :
2026-11-19 18:24
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2026-11-19 18:24
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[20일의 날씨] 아침 최저 영하 6도… 칼바람 '쌩쌩'
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 1억 수능 파파라치
한국에는 ‘파파라치’ 제도가 넘쳐난다. 쓰레기 무단투기를 잡는 ‘쓰파라치’부터 불량식품의 ‘식파라치’, 불법 학원의 ‘학파라치’, 탈세의 ‘세파라치’ 등까지 일일이 꼽기조차 어렵다. 중앙행정기관이 2020년까지 도입한 신고포상금제만 120개에 이른다는 연구도 있다. 한때 분야별 신고요령을 공유하는 인터넷카페와 제보기술을 가르치는 유료학원까지 등장했다. 공
[세계포럼] 착취 표적이 된 가출 청소년
지난 10일 서울 성북구 정릉동의 공유숙박 숙소에서 성범죄 사건 가해자의 아버지인 진모(59)씨에게 살해당한 피해자(15)는 가출이 잦았다. 부모의 학대 등을 호소하며 집을 나와 올해 초부터는 아예 청소년 단기쉼터를 전전하며 생활했다. 지방자치단체의 경상보조를 받아 운영되는 쉼터는 일시적인 보호 및 가정·사회 복귀, 학업, 자립을 지원하는 복지시설인데, 피
[세계타워] 진정성 없는 사과로 통합이 되나
1996년 9월 일본 아사히TV의 심야 토론 프로그램. 일본 위안부 문제를 두고 극우 논객이 핏대를 세우며 “배상금을 달라는 것 아니냐”고 따진다. 언성을 높이며 한국의 사과 요구를 비꼬는 상대방을 제지하고 한 여성이 침착하게 발언권을 얻는다. 흥분하지 않고 도리어 입가에 옅은 미소를 머금은 채 나직한 목소리로 진정성 있는 사과의 중요성을 역설한다. “잘
[김병수의마음치유] 예술을 복용하세요
우울 증상은 호전됐지만 “기쁨이 느껴지지 않는다. 감동이 없다”고 호소하는 환자를 자주 본다. 이럴 때 나는 일상에서 예술을 꾸준히 접해 보시라고 권한다. 약을 챙겨 먹듯이 말이다. 아름다운 그림을 보거나 좋아하는 음악을 들으면 뇌에서 즐거움과 보상에 관여하는 영역이 반응한다. 특히 음악을 들으며 강한 쾌감을 느낄 때는 뇌의 선조체에서 도파민이 분비된다.
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