㈜태인은 19일 ㈜태인 회의실에서 한국체육기자연맹과 한국 스포츠 발전 및 체육 분야의 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 이상현 ㈜태인 대표와 김봉진 한국체육기자연맹 회장을 비롯한 관계자들이 참석해 한국 스포츠 발전을 위한 양 기관의 협력 방안을 논의하고 지속적인 교류를 약속했다.

이번 업무협약의 주요 내용은 ▲한국 스포츠 발전을 위한 공동 협업 ▲체육기자의 날 행사 지원 ▲올해의 유망주상 시상 지원 등이다. 특히 양 기관은 체육기자의 날 행사 지원과 함께 태인체육장학생 출신 선수 중 우수한 선수를 올해의 유망주로 선정해 시상할 계획이다. 스포츠 현장을 가장 가까이에서 지켜보는 체육기자들의 전문성과 시각을 바탕으로 수상자를 선정함으로써, 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어갈 유망 선수들에게 동기를 부여하고 더 많은 관심과 응원이 이어질 수 있도록 협력해 나갈 예정이다.

㈜태인은 1987년 설립 이후 차단기 및 전자부품 분야에서 사업을 이어오고 있으며, '더불어 성장하는 착한 기업'이라는 기업 철학 아래 1990년부터 시작한 태인체육장학금 사업을 올해로 37년째 이어오고 있다. 올해까지 총 867명의 장학생에게 누적 약 8억 5천만 원의 장학금을 지원하게 된다. 이를 통해 체육 꿈나무 육성과 우수 학생선수 발굴 및 지원에 꾸준히 기여해 왔다.

이상현 대표는 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡으며 주목받고 있다. 외조부인 고(故) 구태회 전 대한역도연맹 회장(전 LS전선 명예회장), 부친인 이인정 아시아산악연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)의 뒤를 이어 한국 체육 발전에 헌신하고 있으며, 현재 ㈜태인 대표이사를 비롯해 대한사이클연맹 회장, 대한체육회 감사, 국립합창단 이사장, 문화유산국민신탁 이사장 등을 맡고 있다. 또한 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단장으로 활동하는 등 체육과 문화예술 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있다. 또한 체육 꿈나무 육성과 사회공헌 활동에도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않고 있다.

이상현 대표는 “이번 협약을 계기로 한국체육기자연맹과 긴밀히 협력해 한국 스포츠 발전에 힘을 보태고, 미래를 이끌어갈 유망 선수들이 더 많은 관심과 응원을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다. 김봉진 한국체육기자연맹 회장은 “체육기자의 날과 올해의 유망주상 등 다양한 사업을 통해 스포츠 현장의 가치를 높이고, 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어갈 선수들에게 힘이 될 수 있도록 ㈜태인과 적극 협력해 나가겠다”고 화답했다.

한편 제37회 태인체육장학금 수여식은 26일) 오후 1시30분 진천 국가대표선수촌 챔피언하우스에서 개최될 예정이다. 이번 수여식에는 2026 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 획득한 강준이(스케이트보드)선수와 황서현(체조)선수를 비롯해 아시안게임에서 메달을 획득한 선수들도 장학생으로 선정되어 수여식을 빚낼 예정이다.

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