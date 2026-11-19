강원 춘천 청소년육성회가 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 새벽부터 춘천지역 고사장 일대에서 수험생 응원 활동을 펼쳤다.

이날 강원고등학교 앞에서 김평식 회장과 임원진은 이른 아침 매서운 추위 속에 시험장으로 향하는 수험생들에게 핫팩을 일일이 나눠주며 따뜻한 격려를 건넸다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 춘천 청소년 육성회 강원고등학교 앞에서 수험생 응원활동을 펼치고 있다. 춘천 청소년 육성회 제공

임원진은 자녀를 시험장에 보내는 학부모의 마음으로 수험생 한 명 한 명을 맞이하며, 긴장한 수험생들이 잠시나마 마음을 풀고 그동안 준비해 온 실력을 유감없이 발휘하기를 기원했다.

현장 응원에는 후배 학생들도 동참해 열기를 더했다. 후배들은 고사장으로 들어서는 선배들을 향해 "수능 대박"을 힘차게 외치며 선배들이 마지막까지 차분하게 최선을 다할 수 있도록 힘을 보탰다.

김평식 회장은 "수험생들이 그동안 갈고닦은 실력을 후회 없이 발휘하길 바라는 마음으로 응원 활동을 펼쳤다"며 "앞으로도 지역 청소년들이 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 말했다.

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