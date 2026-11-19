전북 진안군의료원이 운영자금 부족 등을 이유로 11월 직원 임금 가운데 기본급만 지급하겠다고 공지하면서 임금 체불 사태가 현실화했다. 노동조합은 진안군과 전북도가 지역 공공의료기관의 재정 위기에 책임 있게 대응하지 않았다며 체불임금의 조속한 해결을 촉구했다.

전북 진안군의료원 전경. 진안군 제공

전국보건의료산업노동조합 전북지역본부는 19일 성명을 내고 진안군의료원의 임금 미지급 사태와 관련해 진안군과 전북도, 의료원 측에 대책 마련을 요구했다.

노조에 따르면 진안군의료원장은 지난 18일 직원들에게 공지한 글에서 “운영자금 사정과 정부 보조금 지급에 필요한 법적·행정적 절차 등을 이유로 11월 임금 중 기본급만 지급하겠다”고 밝혔다. 정부 보조금이 들어오는 대로 나머지 임금을 지급하겠다는 입장도 밝혔지만, 다음 달 임금 지급 여부도 장담하기 어렵다고 설명한 것으로 전해졌다.

노조는 이번 사태의 원인으로 의료원의 재정 운영과 진안군·전북도의 공공의료 책임성 부족을 지목했다. 특히, 의료원이 기대하는 정부 보조금은 필수의료 지원 사업의 성과 평가에 따른 특전만큼 지급 여부와 시기를 확신할 수 없으며, 직원 임금은 기본 예산으로 확보해야 한다고 주장했다.

노조는 앞서 의료원 내부 교섭과 지난달 진안군수 면담에서 임금 체불 가능성을 제기하고 사전 대책을 요구했다고 밝혔다. 당시 “진안군수가 책임지겠다는 취지로 답변했지만, 결국 임금 미지급 사태를 막지 못했다”는 게 노조의 설명이다.

전북도에도 책임 있는 대응을 요구했다. 노조는 “동부 산악권 주민의 의료를 담당하는 진안군의료원에 대한 도 차원의 책임 강화를 지속적으로 촉구했으며, 소관 부서와 도지사 면담에서도 체불임금 우려를 전달했다”고 밝혔다. 정부 보조금 지급 절차를 이유로 해결을 미루지 말고, 진안군과 함께 대책을 마련해야 한다는 것이다.

노조는 이번 사태를 일시적인 자금 부족이 아닌 지역 공공의료의 구조적 위기로 규정하고, 진안군의료원과 진안군, 전북도에 체불임금 해결을 촉구했다.

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