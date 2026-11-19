대한민국의 연간 수출액이 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다. 미국과 독일, 중국에 이어 세계에서 네 번째다. 한국 수출의 새 역사가 기록됐다.

산업통상부는 19일 오후 2시9분38초 기준 잠정 집계 결과 올해 누적 수출액이 1조 달러를 달성했다고 밝혔다. 1964년 수출 1억 달러를 기록한 이후 62년 만에 수출 규모가 1만배로 성장한 것이다. 1995년 1000억 달러, 2011년 5000억 달러, 2025년 7000억 달러를 넘어선 데 이어 올해 1조 달러 시대를 열었다.

한국이 연간 수출 1조 달러를 돌파한 19일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 반도체를 중심으로 수출 호조가 이어지면서 미국, 중국, 독일에 이어 세계 네 번째로 '수출 1조 달러 클럽'에 진입했다. 뉴시스

이번 성과는 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편 등 불확실한 통상환경 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 올해 1~8월 한국의 수출 증가율은 52.9%로 대만(43.8%), 중국(19.3%), 미국(14.6%) 등 주요 수출국을 웃돌았다.

수출 1조 달러 달성의 일등 공신은 반도체다. 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가와 가격 상승이 수출을 견인했다. 컴퓨터와 철강, 비철금속, 전기기기 등 AI 데이터센터 관련 품목도 성장세에 힘을 보탰다. 석유제품과 선박, 디스플레이 등 기존 주력 품목도 선전했다.

화장품과 의약품, 농수산식품 등 소비재 수출도 역대 최대 실적을 기록했다. 화장품 수출은 올해 10월까지 124억 달러로 지난해 연간 실적(114억 달러)을 넘어섰다. 전체 20대 수출 품목 중 16개 품목의 수출이 증가했고, 9대 주요 수출 지역 중 7개 지역에서 증가세를 보였다.

중소·중견기업도 수출 확대에 기여했다. 올해 1~10월 중소기업 수출액은 1076억 달러로 전년 동기 대비 9.9% 증가하며 역대 최대치를 기록했다.

정부는 반도체 수출단가 변동성과 주요국의 보호무역주의 강화 등을 위험 요인으로 꼽고 제조 현장 AI 혁신, 신산업 육성, 소비재 해외 판로 확대에 나설 방침이다.

김정관 산업통상부 장관은 “수출 호조의 온기가 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출로 이어져 국민 모두가 수출 성과를 체감할 수 있도록 정부의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

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