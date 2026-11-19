우리나라가 사상 처음으로 연간 수출 1조달러를 달성했다.



미국과 독일, 중국에 이은 세계 4번째로 한때 세계 경제를 호령했던 일본도 달성하지 못한 경지다.

인천 연수구 인천신항 선광신컨테이너터미널이 분주하다. 연합뉴스

산업통상부는 19일 오후 2시 9분 36초를 기준으로 올해 누적 수출액이 1조달러를 넘어선 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.



2006년 미국·독일, 2007년 중국이 달성한 이후 19년 만의 대기록이다. 인구 5천만명의 나라가 8천만명의 독일, 3억4천만명의 미국, 14억명의 중국과 어깨를 나란히 한 것이다.



1948년 대한민국 정부 수립 이후 단 한 번도 넘지 못했던 일본의 벽을 넘어섰다는 점에서도 더욱 뜻깊다는 시각이 있다. 일본은 2011년(8천226억달러) 정점을 찍은 뒤 15년째 1조달러 문턱을 넘지 못했다.



반면 1948년 수출 1천900만달러로 세계 100위권에 머물렀던 한국은 근 80년 만에 수출 규모를 5만배 이상 불리며 지난해 수출 7천93억달러로 일본(7천383억달러)을 턱밑까지 추격한 데 이어 올해 단숨에 1조달러 시대로 직행했다.



올해 전체 수출 순위도 세계 4위가 유력하다.



세계무역기구(WTO) 집계에 따르면 올해 1∼8월 기준 세계 수출액 순위는 1위 중국(2조9천240억달러), 2위 미국(1조6천410억달러), 3위 독일(1조2천590억달러), 4위 네덜란드(7천150억달러), 5위 한국(6천940억달러)이다.



한국무역협회 국제무역통상연구원은 "지난 8월까지 한국의 수출 순위는 5위지만 9월부터 한국의 수출이 네덜란드를 크게 추월한 것으로 보인다"며 "연간 실적 기준으로 한국이 세계 수출 4위를 기록할 가능성이 크다"고 전망했다.



올해 역대급 수출 실적을 견인한 주역은 단연 반도체다. 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입어 올해 1∼10월 반도체 수출은 전년 동기 대비 193.1% 급증한 3천968억달러를 기록하며 전체 수출의 42.7%를 차지했다.



한국은 고대역폭메모리(HBM) 세계 시장 점유율 83.0%(올해 2분기 기준)와 D램 65.6%(올해 1∼6월)를 차지하며 글로벌 AI 인프라 공급망의 핵심 축으로 자리매김했다.



반도체 외 주력 산업도 저력을 발휘했다. 올해 10월까지 반도체를 제외한 수출 역시 20.2% 증가하며 20년 내 최고 수준의 성장세를 보였다. K-뷰티·K-푸드 등 소비재와 원전·방산 등 신산업으로 수출 저변이 확대됐다.



올해 1∼10월 누적 무역수지 흑자는 2천949억달러로 종전 연간 최대치인 2017년(952억달러)의 3배를 훌쩍 넘어섰다.



이번 성과는 보호무역주의 확산과 세계 교역 둔화라는 악조건을 뚫고 거둔 기록이라는 점에서 의미를 부여하는 시각이 상당하다.



무역협회에 따르면 미국·독일·중국이 1조달러를 달성한 2000년대는 세계 교역이 연평균 8.9% 성장하던 고성장기였던 반면 한국은 연평균 교역 증가율이 2.6%로 크게 꺾이고 세계 상품 수입 중 무역제한조치 비중이 19.7%(2025년)까지 치솟은 보호무역 파고를 정면 돌파했다.



수출 시장과 수출 주체도 다변화됐다. 올해 1∼10월 기준 9대 주요 수출 지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다. 대기업뿐 아니라 중소·중견기업의 수출도 같은 기간 중 역대 최대 실적을 기록하는 등 수출 저변이 한층 확대됐다.



권남훈 산업연구원장은 "기저 효과 등으로 내년에는 증가 속도가 다소 둔화하겠지만 1조달러 흐름은 이어갈 수 있을 것"이라면서도 "반도체 편중에 따른 산업 간 불균형과 환율 등 거시경제 변화, 낙수효과 미흡으로 국내 산업 전반의 경쟁력이 손상되지 않도록 주의해야 한다"고 강조했다.



김정관 산업통상부 장관은 "수출 1조달러는 세계 시장에서 치열하게 경쟁해 온 기업과 현장의 노동자, 국민이 함께 일궈낸 값진 결실"이라며 "새로운 성장동력을 발굴하는 한편 수출의 온기가 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출로 이어지도록 정부의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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