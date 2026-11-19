18세 미만 자녀를 양육하며 직장에 다니는 기혼여성 고용률이 66.2%로 역대 최고치를 기록했다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지. AI 생성 이미지

18세 미만 자녀를 키우는 기혼여성 10명 중 7명 가까이가 직장에 다니는 ‘워킹맘 전성시대’가 열렸다. 특히 손이 많이 가는 6세 이하 어린 자녀를 둔 엄마의 고용률도 사상 처음으로 60% 선을 넘어섰다. 결혼이나 육아로 직장을 그만둔 ‘경력보유여성(옛 경력단절여성)’ 비율은 13%대로 낮아졌지만, 일터를 떠난 여성의 절반 이상은 여전히 ‘육아’를 가장 큰 걸림돌로 꼽았다.

국가데이터처가 19일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별고용조사 기혼여성의 고용 현황’에 따르면 올해 상반기(4월 기준) 18세 미만 자녀와 함께 사는 15~54세 기혼여성의 고용률은 66.2%로 집계됐다. 전년 동기(64.3%)보다 1.9%포인트 상승한 수치로, 2016년 관련 통계 작성 이래 가장 높다.

◆ 6세 이하 엄마도 10명 중 6명 일터로…다자녀 워킹맘 약진

맞벌이 확산 흐름은 어린 자녀를 둔 가정에서 가장 뚜렷하게 나타났다. 막내자녀 연령별 워킹맘 고용률을 보면 6세 이하 미취학 자녀를 둔 기혼여성의 고용률은 60.6%로 지난해(57.7%)보다 2.9%포인트 뛰며 처음 60% 벽을 깼다. 초등학생(7~12세) 자녀를 둔 엄마는 67.3%(1.2%p↑), 중고등학생(13~17세) 자녀를 둔 엄마는 71.5%(1.1%p↑)로 자녀가 성장할수록 10명 중 7명 이상이 경제활동에 참여했다.

6세 이하 어린 자녀를 둔 기혼여성의 고용률도 사상 처음으로 60% 선을 넘어섰다. 기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크

자녀가 많을수록 일하는 비율도 함께 올랐다. 자녀 수별 고용률은 ▲자녀 1명 66.1%(1.5%p↑) ▲자녀 2명 66.8%(2.2%p↑) ▲자녀 3명 이상 62.5%(1.9%p↑)를 기록했다. 2자녀 이상 다자녀 워킹맘의 고용률 상승 폭이 1자녀 가구보다 컸다. 반면 워킹맘의 주당 평균 취업시간은 34.8시간으로 전년보다 0.5시간 줄어, 단축근무나 유연근무 등을 통해 일과 육아를 병행하는 맞벌이 부부가 늘어난 것으로 분석된다.

◆ ‘경단녀’ 대신 ‘경력보유여성’…비율 13.4%로 하락

지난 7월 개정된 ‘여성경제활동법’ 시행에 따라 기존 ‘경력단절여성’에서 명칭이 바뀐 ‘경력보유여성’ 비중도 크게 줄었다. 올해 상반기 15~54세 기혼여성 중 경력보유여성 비율은 13.4%로 전년(14.9%) 대비 1.5%포인트 하락했다. 18세 미만 자녀를 키우는 엄마로 범위를 좁혀도 경력보유여성 비율은 19.3%로 지난해(21.3%)보다 2.0%포인트 낮아졌다.

경력보유여성이 직장을 그만둔 이유로는 ‘육아’가 51.1%로 절반을 넘겼다. 이어 ▲결혼(21.6%) ▲임신·출산(18.2%) ▲가족돌봄(4.9%) ▲초등학생 자녀교육(4.2%) 순이었다. 결혼(-2.6%p)과 임신·출산(-3.9%p)으로 인한 퇴사 비중은 줄어든 반면, 육아 비중은 전년(44.3%)보다 오히려 6.8%포인트 급등해 출산 직후보다 실제 양육 과정에서의 돌봄 공백이 직장 유지의 최대 변수로 떠올랐다.

◆ 10명 중 4명은 ‘10년 이상’ 장기 공백…복귀 문턱 여전

한 번 일터를 떠난 경력보유여성의 복귀는 여전히 쉽지 않았다. 경력 단절 기간을 보면 ‘10년 이상’이 43.1%로 가장 많았고, ‘5~10년 미만’이 22.5%를 차지했다. 일을 쉰 엄마 10명 중 6명 이상(65.6%)이 5년 넘게 노동시장을 떠나 있는 셈이다.

특히 40대 경력보유여성의 58.5%, 50~54세의 77.5%가 10년 이상 경력 공백을 겪고 있는 것으로 나타났다. 육아휴직이나 유연근무 확대로 직장을 지키는 워킹맘은 늘었지만, 이미 육아로 경력이 멈춘 경력보유여성이 다시 일터로 돌아갈 수 있는 양질의 재취업 사다리는 여전히 부족하다는 지적이 나온다.

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