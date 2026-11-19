DL이앤씨가 안전과 품질 등에서 우수한 성과를 거둔 협력사 100곳을 선정하고 인센티브를 제공하는 등 상생협력 강화에 나섰다.

DL이앤씨는 지난 18일 서울 여의도 글래드호텔에서 ‘2026년 한숲 파트너스 데이’를 개최했다고 19일 밝혔다. 이날 행사에는 박상신 DL이앤씨 대표이사와 협력사 대표 등 140여명이 참석했다.

지난 18일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 ‘2026년 한숲 파트너스 데이’ 행사에서 수상자 대표들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이필선 남양계전 대표, 박상신 DL이앤씨 대표, 박병석 한솔홈데코 부문장, 이동하 지에이이노더스 소장. DL이앤씨 제공

DL이앤씨는 매년 안전·품질·공정·원가 등에서 우수한 성과를 거둔 협력사를 ‘한숲 파트너스’를 선정하고 있다. 올해 선정된 100개 협력사 중 9곳은 최우수 협력사인 ‘한숲 베스트 파트너스’에 이름을 올렸다.

선정된 협력사에는 입찰제한 면제권과 동반성장 포인트 등이 제공된다. 최우수 협력사에는 계약이행보증 요율 인하와 보증 수수료 지원 등의 혜택도 주어진다.

올해는 현장 안정과 품질 향상에 기여한 협력사 소장과 근로자 포상을 각각 지난해 7명에서 10명으로 확대했다. 핵심기술 개발에 기여한 협력사 5곳을 선정하는 ‘한숲 R&D 우수협력 파트너스’ 포상도 신설했다.

DL이앤씨는 앞으로 탈현장건설(OSC)·모듈러 기술과 인공지능(AI)·로봇 기반 스마트 건설기술, 층간소음 저감 기술 등을 중심으로 협력사와 공동 연구개발을 확대할 계획이다.

박상신 DL이앤씨 대표이사는 “안전 최우선과 협력사와 상생은 지속가능한 성장을 위해 반드시 지켜야 할 핵심 원칙”이라며 “협력사의 목소리에 더욱 귀 기울이며 함께 성장하는 선순환 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.

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