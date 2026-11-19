2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 맞아 외식업계가 수험생을 겨냥한 할인 행사에 잇따라 나섰다. 피자와 스테이크를 반값에 판매하고 뷔페 이용료를 낮춘다.

19일 외식업계에 따르면 샤브샤브 뷔페 브랜드 샤브올데이는 이날부터 22일까지 전국 매장에서 수험생을 대상으로 ‘올데이 스튜던트’ 이벤트를 진행한다. 수험표 실물을 제시하면 수험생 본인에 한해 초등학생 이용 가격인 1만3900원에 식사할 수 있다. 할인은 수험표 1매당 한 차례 적용되며 다른 할인 혜택과 중복 사용할 수 없다.

도미노피자는 20일부터 22일까지 사흘간 만 14~34세 자사 앱 회원을 대상으로 ‘1434 피자어택 프로모션’을 실시한다. 행사 기간 피자를 포장 주문하면 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이에 따라 라지 사이즈 기준 ‘레몬 버터 더블 살시챠’는 3만5400원에서 1만7700원에, ‘그릴드 패티 치즈버거’는 3만1400원에서 1만5700원에 구매할 수 있다. 수험표 없이도 연령과 회원 조건을 충족하면 할인받을 수 있다.

동대문엽기떡볶이는 22일까지 2006~2008년생을 대상으로 할인 쿠폰 증정 행사를 진행한다. 온라인으로 응모한 고객 가운데 5000명을 추첨해 1만4000원 할인 쿠폰을 지급한다. 당첨자는 30일 발표하며 쿠폰은 자체 앱에서 사용할 수 있다.

파리크라상이 운영하는 이탈리안 레스토랑 라그릴리아도 30일까지 할인 행사를 마련했다. 수험표 또는 수능 응시원서 접수증을 제시하고 카카오톡 채널을 추가한 고객이 5만원 이상 주문하면 ‘온더스톤 스테이크 부채살’과 ‘BBQ 폭립 플래터’ 등 일부 메뉴를 50% 할인받을 수 있다. 아시안 누들 전문점 스트릿은 같은 기간 수험생에게 밀크티나 레몬에이드 한 잔을 무료로 제공한다.

뷔페업계도 할인 경쟁에 가세했다. 초밥 뷔페 쿠우쿠우와 샤브샤브 뷔페 올웨이즈샤브는 19일부터 23일까지 수험생에게 각각 7000원 할인 혜택을 제공한다. 자체 앱에서 쿠폰을 발급받고 매장에서 수험표와 신분증을 제시하면 된다.

서울 여의도 63빌딩에 있는 워킹온더클라우드와 슈치쿠, 백리향도 19일부터 30일까지 수험생 본인에게 지정 코스요리를 40% 할인한다. 예약 시 행사 이용 의사를 밝히고 방문할 때 수험표와 신분증을 지참해야 한다.

본죽과 본죽&비빔밥은 22일까지 카카오톡 선물하기에서 일부 모바일 상품권을 15~25% 할인 판매한다. 불고기낙지죽과 진전복죽 등이 대상이다. 본아이에프에 따르면 지난해 수능 주간 본죽 매출은 전주보다 33% 증가했다.

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