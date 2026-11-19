중소기업중앙회가 일본 도쿄에서 국내 중소기업의 해외시장 진출 성공 사례를 공유하고 글로벌 경쟁력 강화 방안을 모색했다.

중기중앙회는 19일 일본 힐튼 도쿄 오다이바 호텔에서 업종별 중소기업 대표 40여명이 참석한 가운데 ‘2026 백두포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼에서는 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위한 중소기업의 수출시장 다변화 전략과 해외진출 성공 사례 등이 논의됐다.

김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 주제발표에서 품목·시장별 특성에 맞는 해외진출 전략과 협동조합을 활용한 공동진출, 기업 성장단계별 지원체계 개선 필요성을 강조했다.

이어진 토론에서는 중소기업들의 해외시장 개척 경험이 소개됐다. 최우각 대성하이텍 대표는 일본 공작기계 기업 노무라VTC 인수를 통해 핵심 기술력을 확보하고 일본의 연구개발 역량과 한국의 제조 역량을 결합해 수출국을 7개국에서 25개국으로 확대한 사례를 발표했다.

한영돈 한울생약 회장은 기술개발과 품질 경쟁력을 바탕으로 미국 코스트코에 진출해 지난해 800억원의 수출실적을 달성한 경험을 공유했다.

김석원 맑은물에 대표는 일본에서 도입한 낫토 제조기술로 단백질 에너지바를 개발해 일본 돈키호테에 수출한 사례를 소개했다. 김 대표는 “글로벌화는 양방향이다. 배울 것은 들여오고 팔 것은 내보내는 것, 둘 다 글로벌화”라고 강조했다.

김갑온 국보수산 대표는 지역 수산물의 고부가가치화와 인공지능(AI) 자동화 도입을 통해 생산성을 높이고 인건비를 절감한 사례를 발표했다.

협동조합을 통한 공동진출 성과도 공유됐다. 한국농기계공업협동조합은 필리핀 정부와 협력해 농기계 전용공단 조성을 추진하고 있으며, 한국정수기공업협동조합은 수출컨소시엄을 활용해 조합원사의 중국 진출을 지원하고 있다. 한국콘크리트공업협동조합연합회는 일본 단체와의 기술교류를 통해 제조기술 도입부터 제품 납품까지 이어진 사례를 소개했다.

중기중앙회는 올해 제17회를 끝으로 백두포럼 명칭을 변경하고 내년 제18회부터 가칭 ‘KBIZ 글로벌 포럼’으로 개최하기로 했다.

김기문 중기중앙회장은 “지난 16년간 해외 중소기업 관련 단체들과 꾸준히 교류하며 쌓아온 신뢰와 협력 기반은 백두포럼의 소중한 자산”이라며 “앞으로는 단체 간 교류를 넘어 개별 업종 및 기업 간 실질적인 협력으로 확대되고, 구체적인 성과로 이어지길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지