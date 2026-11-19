2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 전북에서는 1만7400여명의 수험생이 도내 65개 시험장에서 시험에 돌입했다. 수험생들은 부모와 교사들의 응원을 받으며 긴장된 발걸음으로 각 고사장에 들어섰고, 경찰과 자원봉사자들도 교통 지원과 응원 활동으로 수험생들의 무사한 입실을 도왔다.

전북 전주의 한 수능시험장을 찾은 수험생들이 교실에 들어가기에 앞서 복도에 책가방을 놓고 있다. 전북도교육청 제공

19일 전북 전주의 한 수능 시험장에서 감독관이 검은 테두리 안경을 쓴 수험생을 확인하고 있다.

전주고와 전주한일고 등 도내 시험장 앞에는 이른 아침부터 수험생을 배웅하려는 학부모와 교사들이 모였다. 교사들은 학생들의 이름을 부르며 포옹하거나 “푸는 것마다 만점, 찍는 것도 정답!”이라며 응원했고, 학부모들은 자녀를 안아주며 마지막 격려를 건넸다. 자녀가 교문 안으로 사라진 뒤에는 손을 모아 기도하거나 눈물을 훔치는 학부모도 눈에 띄었다.

한 수험생은 “수능이 멀게만 느껴졌는데 시간이 빨리 지나간 것 같다”며 “노력한 만큼 점수가 나왔으면 좋겠고, 시험이 끝나면 맛있는 것을 먹으러 가려고 한다”고 말했다.

천호성 전북도교육감이 19일 오전 7시30분쯤 전주 영생고 앞에서 수험생들을 맞이하며 파이팅을 기원하는 하이파이브를 하고 있다. 전북도교육청 제공

천호성 전북도교육감도 이날 오전 7시30분부터 30여분간 전주 영생고 앞에서 수험생들을 맞이하며 차분한 시험을 당부했다. 천 교육감은 “스마트 안경 등 부정행위 우려에 대비해 교육청이 철저히 준비했다”며 “수험생들은 지나온 과정과 자신을 믿고 차분하게 시험에 임해달라”고 당부했다.

교육청은 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트 안경 등 신종 부정행위에 대비해 스마트 안경 전수검사와 옷 단추 스티커 부착 등의 조치를 시행하고, 복도 감독관 180여명을 추가 배치했다. 시험 중 스마트기기를 소지하거나 착용하면 해당 시험이 무효 처리되고 다음 해 응시 자격이 제한될 수 있다.

전북경찰은 시험장 주변에 교통경찰과 지역 경찰, 기동대 등 424명과 순찰차·오토바이 105대를 배치해 교통 관리에 나섰다. 특히, 경찰은 이날 오전 5시부터 수험생 긴급 수송에 나서 수험생 4명이 제시간에 시험장에 도착하도록 지원했다.

오전 7시35분쯤에는 부모와 함께 시험장으로 향하던 차량의 타이어가 펑크 나 이동이 어려워진 수험생을 전주 덕진구 전라고까지 5㎞가량 수송했다. 오전 7시40분쯤에도 시험장을 잘못 찾아 전주 유일여고에 도착한 수험생을 중앙여고로 옮겼으며, 7시52분쯤에는 전주대사대부고를 잘못 찾은 수험생을 실제 시험장인 전북대사대부고까지 7㎞가량 수송했다. 오전 7시50분쯤에는 수험표를 집에 두고 온 수험생에게 순찰차로 자택에서 수험표를 한일고까지 가져와 무사히 전달했다.

19일 아침 전북 남원 지역 한 시험장 앞에서 청소년상담복지센터 관계자들과 봉사단이 준비한 간식 꾸러미를 수험생들에게 전달하며 선전을 기원하고 있다. 남원시 제공

전북 남원 한 수능 시험장 앞에서 지역사회가 수험생들에게 핫팻 등을 건네며 응원하고 있다. 남원시 제공

남원 등 14개 시군에서도 지역사회가 수험생 응원에 힘을 보탰다. 남원시자원봉사센터와 모범운전자회, 자율방범연합대, 시민경찰연합회 등은 시험장 주변 교통 안내와 안전한 입실을 도왔다. 학교밖청소년지원센터와 개인 봉사자들이 준비한 간식 꾸러미도 봉사단을 통해 수험생들에게 전달했다.

남원시청소년상담복지센터는 남원고와 남원여고, 성원고, 서진고 등 4개 시험장에서 핫팩과 에너지바, 초콜릿 등을 나눠주며 수험생들을 격려했다. 1388청소년지원단과 남원경찰서, 지역사회보장협의체 관계자들도 참여해 청소년 상담·지원 서비스 안내 활동을 펼쳤다.

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