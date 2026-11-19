드론·무인차량과 유인체계를 연계하는 유무인복합체계 검증 거점이 경북 구미에 들어섰다.
구미시는 19일 구미 1산단에서 ‘경북·구미 첨단방위산업진흥센터’ 개소식을 열었다.
경북·구미 첨단방위산업진흥센터는 지역 방산기업의 기술개발과 제품 신뢰성 검증을 지원하는 첨단 시험·평가시설이다. 총사업비 260억원을 투입해 연면적 3960㎡에 지상 2층, 2개 동 규모로 건립했다.
센터에는 전자기적합성 실험실과 환경신뢰성 실험실, 진동 실험실 등 첨단 시험시설을 마련했다. 방산 제품의 전자기 적합성과 다양한 운용환경에서의 성능 및 신뢰성을 검증할 수 있다.
시험·계측장비도 총 21종 33대를 도입했다. 유무인복합체계 분야의 환경 및 신뢰성 시험장비 9종 13대와 공동시험지원실 계측장비 12종 20대를 갖춰 지역 방산기업의 제품 개발과 성능 검증을 뒷받침할 예정이다.
미래 방위산업의 핵심 분야로 주목받는 유무인복합체계에 특화해 방산 전주기 시험·인증·평가를 지원할 수 있는 기반을 갖췄다. 유무인복합체계는 사람이 운용하는 무기체계와 드론·무인차량 등 무인체계를 연계해 운용하는 미래 전장 기술이다.
시는 시험·평가를 위해 다른 시도의 시설을 이용해야 했던 지역 방산기업이 시간과 비용 부담을 줄이고 기술개발의 효율성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김장호 시장은 “센터 개소는 지역 방산기업들이 첨단 시험·평가 인프라를 활용해 기술 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “지역 기업이 우수한 기술력과 제품 신뢰성을 바탕으로 글로벌 방산시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
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