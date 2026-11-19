2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 19일 오전. 경남 도내 104개 시험장 일대는 영하권에 가까운 쌀쌀한 날씨 속에서도 3만2474명 수험생들의 차분한 발걸음과 학부모, 교사, 후배들의 따뜻한 응원으로 열기를 띠었다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 경남도교육청 88(창원)지구 제24시험장인 마산여자고등학교에서 한 수험생 책상 위에 연필이 놓여 있다. 연합뉴스

특히 올해 수능은 최근 국가기술자격시험과 대학 편입학 등에서 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경이나 초소형 카메라 등 첨단 기기를 악용한 부정행위 사례가 잇따라 적발되며 방역 수준의 초긴장 보안 태세 속에 치러졌다.

정부와 교육 당국이 시험 전 안경 전수 점검을 예고하고 부정행위 적발 시 최대 10년 응시 제한이라는 무관용 원칙을 밝히면서 시험장 풍경이 예년과는 사뭇 달랐다.

◆단추 없는 옷에 연필만 쥔 수험생…‘AI 커닝’ 원천 차단 진풍경

이날 오전 7시20분쯤 경남도교육청 88(창원)지구 제4시험장인 창원 명곡고등학교 정문 앞에서는 권순기 경남교육감과 교육청 관계자들이 직접 나와 수험생들에게 반입 금지 물품과 AI 기기 부정행위 예방 수칙을 안내했다.

수험생들의 옷차림과 소지품은 한층 간소해졌다. 예년 수능일마다 흔히 보이던 후드티나 금속 장식·큰 단추가 달린 의상은 자취를 감췄다.

초소형 카메라 은닉 오해를 피하기 위해 수험생 대부분이 단추가 없는 단순한 상의를 선택했고, 스마트안경으로 오인될 소지가 있는 두꺼운 뿔테 안경을 쓴 학생도 찾아보기 힘들었다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 경남도교육청 88(창원)지구 제4시험장인 창원시 의창구 명곡고등학교 시험실 칠판에 반입 금지 물품과 스마트기기를 활용한 부정행위에 대한 제재 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

개인 필기구 반입이 엄격히 제한되면서 교실 안에서는 시험장에서 배부한 필기구와 개인이 지참한 흑색 연필만을 쥔 채 막바지 정리 학습을 하는 모습이 이어졌다.

입실 마감 10분 전인 오전 8시쯤 대부분 입실을 마친 수험생들은 제출할 스마트폰과 시계를 미리 책상 위에 올려두고 심호흡을 가다듬었다.

자녀를 배웅한 학부모들은 자녀들이 교실에 간 후에도 자리를 뜨지 않고 두 손 모아 격려 기도하는 모습이 곳곳에서 펼쳐졌다.

경남도교육청 88(창원)지구 제24시험장인 마산여자고 앞 역시 기온이 4도까지 떨어진 이른 아침부터 두꺼운 외투를 여민 수험생들의 행렬이 이어졌다.

무학여고 학생회 1학년 후배 4명은 ‘수능 만점 부적’이라 적힌 손팻말을 들고 선배들을 목청껏 응원했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 경남도교육청 88(창원)지구 제24시험장인 마산여자고등학교 교문 주변 수험생과 응원하는 학생들이 패딩을 입고 있다. 이날 현장 기온은 4도. 연합뉴스

◆사고 난 도시락 엄마부터 시험장 착각 수험생까지…순찰차 긴급 수송

수능일 아침마다 반복되는 지각 위기 수험생과 가족들을 향한 경찰의 긴급 수송 작전도 빛을 발했다.

경남경찰청에 따르면 이날 오전 8시30분 기준 도내에 접수된 수능 관련 112 신고는 수송 요청 6건, 수험표 관련 2건 등 총 20건에 달했다.

오전 6시26분쯤 남해고속도로 진주분기점 인근에서는 40대 여성 A씨가 몰던 승용차가 차로를 변경하다 다른 차량과 부딪히는 사고가 발생했다.

A씨는 산청에서 시험을 치르는 아들에게 도시락을 전해주려 사천 집에서 일찍 나섰다가 낭패를 겪었다.

사정을 들은 고속도로순찰대는 사고 차량을 견인 조치한 뒤 A씨를 순찰차에 태워 30㎞ 떨어진 산청 시험장까지 내달렸다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 수험생을 태운 경찰차가 한 시험장 앞에 도착하고 있다. 뉴스1

A씨는 입실 마감 50여분 전인 오전 7시15분쯤 무사히 도착해 아들에게 도시락을 건네며 가슴을 쓸어내렸다.

입실 마감 직전 아찔한 순간도 이어졌다.

창원 진해에서는 한 수험생이 진해여고 시험실에 들어섰다가 자신이 배정받은 학교가 아니라는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

입실 마감을 불과 8분 앞둔 오전 8시2분 다급히 학교 앞 교통정리 경찰관에게 도움을 청했고, 진해경찰서 순찰차는 경광등을 켜고 4.2㎞ 떨어진 세화여고까지 질주해 마감 4분 전인 8시6분 학생을 내려줬다.

고성에서도 오전 8시1분쯤 집에 두고 온 수험표를 가지러 갔다가 입실 시간에 늦을 위기에 처한 수험생이 112에 도움을 요청했다.

고성경찰서 순찰차는 반다비체육관에서 시험장까지 약 800m 구간을 신속히 이송해 무사 입실을 도왔다.

2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울의 한 시험장에서 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. 뉴스1

스마트 기기 부정행위에 대한 사회적 경계심이 최고조에 달한 가운데 온라인상 신고도 접수됐다.

양산의 한 고등학교 시험장과 관련해 “유튜브 댓글에 수능 부정행위를 하겠다는 글이 올라왔다”는 112 신고가 울산경찰청을 거쳐 공조 요청되면서 경찰이 즉시 현장에 출동했다.

경찰은 해당 학교 시험감독관에게 내용을 통보해 감시를 강화하도록 조치하는 한편 현재까지 특이사항은 없는 것으로 파악하고 사이버수사팀을 통해 게시물의 진위 여부와 작성자를 추적하고 있다.

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