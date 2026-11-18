인공지능(AI) 기반 융합보안 기술 기업 지슨은 18일 IDA 입시연구소가 주관하는 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨의 수능 국어 공개 풀이를 위해 프라이빗 무선 보안 시스템 ‘알파-W’와 이동형 전파 탐지기 ‘알파-P’를 제공한다고 밝혔다.

지슨 로고. 지슨 제공

이번 행사는 이 씨가 2027학년도 수능 국어 문제를 푸는 과정을 공개하는 자리로, 수능 당일인 19일 오전 8시부터 IDA 입시연구소 유튜브 채널에서 생중계된다. 이 씨는 사전 점검을 거친 뒤 한국교육과정평가원이 문제지를 공개하면 국어 56문항을 65분 동안 풀 예정이다.

지슨은 그동안 정부기관과 군, 기업에 도청·무선백도어 탐지 솔루션을 공급해 온 전파탐지 기반의 무선 보안 전문 기업이다. 이번 공개 풀이 현장에 장비를 설치해 기기 간 연결이나 외부 서버 접속 과정에서 발생하는 무선 신호를 실시간으로 탐지한다.

지슨 관계자는 “스마트안경이나 초소형 카메라로 촬영한 문제를 외부 AI에 전송해 답을 받으려면, 기기 간 연결에 쓰이는 블루투스나 외부 접속에 쓰이는 와이파이·이동통신 신호가 반드시 발생한다”며 “지슨 장비는 이 신호를 발생 즉시 탐지해, 비인가 기기를 사용하면 감독관이 현장에서 바로 확인할 수 있다”고 말했다.

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