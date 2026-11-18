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내일(19일)은 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 가운데 전국에 ‘입시 한파’가 찾아오겠다. 도로 곳곳에 살얼음이 낄 수 있어 시험장으로 이동할 때 주의가 필요하다.

18일 기상청에 따르면 수능 당일인 19일 서울의 아침 기온은 영하 1도까지 내려가겠다. 찬 바람이 강하게 불면서 입실 시간대 체감온도는 이보다 더 낮겠다.

수능 당일 서울 기온이 영하로 떨어지는 것은 2020년 이후 6년 만이다. 당시 수능은 코로나19 확산으로 2주 미뤄져 12월 3일 치러졌다.

중부지방 곳곳은 영하권 추위가 기승을 부리겠다. 경기 파주는 영하 4도, 강원 춘천은 영하 3도, 대전은 영하 1도까지 떨어지겠다. 남부지방에서도 경북 안동과 상주 등은 아침 기온이 0도를 밑돌겠다. 전국 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 3∼10도로 평년보다 낮겠다.

한파특보도 내려졌다. 기상청은 이날 강원 태백과 삼척·평창·고성 산지 등 강원 9곳, 경북 포항·경주·청송·봉화산지, 경남 함양서북부에 한파주의보를 발표했다. 특보는 이날 오후 9시부터 발효된다.

비나 눈도 오겠다. 이날 밤까지 전국 대부분 지역에 약한 비가 내리고 경기동부와 강원 내륙에는 눈이 내리겠다. 비나 눈이 그친 뒤 기온이 크게 떨어지면 도로가 얼어붙거나 살얼음이 생길 수 있다.

수능 날에는 서해안에서 다시 비나 눈이 시작돼 서쪽 곳곳으로 확대되겠다. 특히 대전·세종·충남북부내륙과 충북중·남부에는 19일 새벽부터 오전 사이 눈이 내리는 곳이 있어 수험생들의 입실 시간대와 겹칠 수 있다.

19일부터 20일까지 예상 적설량은 전북남부내륙이 3∼8㎝로 가장 많다. 충청권과 전남북부내륙은 1∼5㎝, 광주는 1∼3㎝다. 전북남부내륙에는 수능이 끝난 뒤인 19일 늦은 밤부터 20일 새벽 사이 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 내릴 가능성도 있다.

공상민 기상청 예보분석관은 “수능일 아침에는 체감온도가 실제 기온보다 낮을 수 있어 목도리와 장갑을 준비하고 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입는 것이 좋겠다”며 “도로 살얼음으로 교통이 지연될 수 있는 만큼 시험장에 평소보다 일찍 출발해야 한다”고 말했다.

한편 수능이 끝난 뒤에는 추위가 더 심해지겠다. 20일 전국 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 3도로 떨어지고, 주말에는 서울의 아침 기온이 영하 4도까지 곤두박질할 전망이다.

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