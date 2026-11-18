포스코그룹이 전기차 배터리 1위 기업인 중국 CATL과 리튬 장기공급계약을 체결했다. 세계 최대 전기차 배터리 시장인 중국 내 판매 기반을 더욱 공고히 하고 글로벌 리튬 시장에서 입지를 강화하겠다는 취지다.

포스코그룹은 CATL과의 계약에 따라 2026년부터 2028년까지 3년간 전기차 배터리 제조에 필요한 리튬을 공급한다고 18일 밝혔다.

포스코아르헨티나의 ‘옴베르 무에르토’ 염호에 조성된 리튬 폰드(인공 연못) 전경. 포스코홀딩스 제공

CATL은 세계 전기차 배터리 시장의 약 40%를 점유하는 기업으로, 중국을 비롯한 세계 각국의 주요 완성차 업체에 배터리를 공급하고 있다. 포스코그룹이 중국 배터리 제조사에 소재를 공급하는 것은 이번이 처음이다.

양사는 장기적인 파트너십을 공고히 하고, 안정적인 원료 수급 체계를 구축하는 데 힘을 모으기로 했다. 포스코그룹은 “현재 계약에 따른 공급이 진행 중”이라면서도 구체적인 계약금액이나 공급 규모는 공개하지 않았다.

앞서 포스코는 2018년 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 광권을 인수한 데 이어 호주 리튬 광산에도 투자하며 원료 확보에 나섰다. 2033년까지 연간 17만3000t의 리튬 생산능력을 확보해 글로벌 5위권에 진입하는 게 목표다.

특히 장인화 회장이 강조해 온 우량자원 선제 확보와 글로벌 우량 고객과의 장기 파트너십 전략이 꾸준히 이행되고 있다는 점에서 의미가 크다고 포스코그룹은 강조했다.

포스코는 철강을 중심으로 한 산업자원과 리튬·양극재·음극재·희토류 등 전략자원, 액화천연가스(LNG)·신재생에너지 등 에너지자원을 핵심 성장축으로 육성하는 ‘트리플 코어’ 전략을 장 회장 주도로 추진하고 있다.

포스코그룹 관계자는 “앞으로도 리튬 자원의 생산 역량과 판매 경쟁력을 높여 수익성을 제고하는 동시에 국가대표 핵심자원 공급자로서 글로벌 핵심광물 공급망 안정화에 기여할 방침”이라고 말했다.

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