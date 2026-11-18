2027학년도 수능을 하루 앞둔 18일에도 정부가 내놓은 ‘AI(인공지능) 부정행위 방지 대책’을 두고 교육계와 법조계 안팎으로 논란이 이어졌다.



수능 부정행위 신고 시 1억원, 국가전문자격시험 일체에 대해 수석·차석 합격자 점수를 공개하는 방안 등이 대표적이다. 최근 수능뿐 아니라 각종 전문직 자격시험에서 일부 응시자가 AI를 악용해 커닝한 정황이 드러나면서 시험이 치러지기 전 발각된 ‘미수범’을 처벌하는 법규를 마련해야 한다는 지적도 나온다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 경기도의 한 수능 시험장에서 교사가 스마트기기 활용 부정행위 관련 유의사항 안내문을 붙이고 있다. 뉴시스

고용노동부는 수능 실시 당일인 19일 ‘국가 자격제도 종합 점검 및 대책 수립 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 열고, 국가전문자격 37종의 최고 득점자 점수를 공개하는 방안 등을 논의할 예정이다. 수석과 차석의 점수 공개도 검토한다. 세무사 시험 수석 합격자 자백에 대한 후속조치인 셈이다. 이에 대해 향후 고득점 합격자에 대한 근거 없는 의혹으로 이어질 수도 있는 우려가 나온다.



송재룡 경희대 사회학과 특임교수는 대통령이 교육 전문가가 아닌 만큼 전문가들과 충분한 논의를 하는 방향이 맞다고 제언했다.



그는 “적어도 1∼2년에 걸쳐 전문가와 당국이 심사숙고할 일”이라고 강조했다. 신고 포상금제에 대해서도 “신고를 현장 감독관이 받으면 일대 소란이 벌어질 수 있다”면서 “즉흥적인 대책은 혼란을 키우기만 한다”고 지적했다. 이재명 대통령은 전날 입시 부정 신고 한 건당 1억원 이상의 포상금 지급을 검토해달라고 지시했다.

고위당정협 대책 논의 더불어민주당 김민석 대표와 한성숙 국무총리 등이 수능을 하루 앞둔 18일 서울 여의도 국회에서 열린 고위당정협의회에서 인공지능(AI) 활용 부정행위 대책을 논의하고 있다. 왼쪽부터 최교진 교육부 장관, 한 총리, 김 대표. 남정탁 기자

더불어민주당과 정부는 이날 국회에서 ‘수능 AI 부정행위’ 대책 관련 고위당정협의회를 열고 부정행위 적발 시 응시자격 제한 기간을 기존 1년에서 10년으로 확대하기 위한 법 개정을 추진하기로 했다. 민주당 박성준 수석대변인은 당정협의 직후 브리핑에서 “부정행위자에 대한 제재와 처벌을 대폭 강화하고, 올해 수능부터 소급 적용하기 위해 고등교육법 개정에 나서기로 했다”고 밝혔다. 당정은 대학 재학생의 부정행위가 적발됐을 때 퇴학이나 재입학을 제한하는 등 처벌 실효성을 높이는 입법도 검토한다. 정부가 부정행위와 관련한 시험문제 답안 사례를 AI 회사에 요청할 경우 이를 의무적으로 제출하는 내용의 법제화도 추진할 계획이다.



법조계에선 전문직 자격시험과 수능에서의 부정행위 미수범 처벌 규정이 마련돼야 한다는 목소리가 나온다.



시험 부정행위는 공공질서 유지 및 사회 시스템 신뢰와 직결되는 문제라서 미수범에 대한 제재도 강화할 필요가 있다는 것이다. 법조계에 따르면 시험에서 부정행위가 적발될 경우 통상 형법상 업무방해나 위계에 의한 공무집행방해 혐의가 적용된다. 두 죄명 모두 최대 법정형이 징역 5년 이하다. 구체적으로 민간이 시행하는 채용시험, 어학시험, 대학시험 등에서 부정행위를 할 경우 업무방해죄를, 공무원이 관리·감독하는 대학수학능력시험, 공무원시험 등에서의 부정행위는 위계공무집행방죄가 적용된다.



업무방해와 위계에 의한 공무집행방해 혐의 모두 미수범을 처벌하는 규정은 없다.



이로 인해 AI 기능이 탑재된 스마트 기기를 시험장에 반입하더라도 시험 전 적발될 경우 처벌하기 어렵다. 한 부장판사 출신 변호사는 “AI기기를 시험장 안에 들여 감독관의 업무 또는 공무를 방해하는 것만으로도 처벌할 수 있도록 법적 근거가 마련해 갈수록 고도화하는 부정행위 기술의 침투를 막아야 한다”고 말했다.

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