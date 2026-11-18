법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(사진)씨가 지난해 대학수학능력시험(수능)과 올해 리트에서 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다는 의혹으로 경찰에 고발된 데 이어 소속 업체에서도 계약 해지 방침이 나오면서 ‘사면초가’(四面楚歌)에 놓였다. 이씨가 의혹을 전면 부인하며 예고한 수능 문제 풀이 공개 검증에 세간의 이목이 쏠리고 있다.

18일 법무법인 민 방민우 변호사는 ‘새로운 미래를 위한 청년변호사들’을 대리해 이씨의 공무집행방해 및 업무방해 등 혐의를 수사해 달라는 고발장을 서울 관악경찰서에 제출했다. 고발장에는 이씨가 지난해 치른 2026학년도 수능과 올해 만점을 받은 리트에서 각각 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의가 있는지 확인해 달라는 내용이 담겼다. 이씨가 공개한 성적표 등에 대한 공문서·사문서 변조 및 변조공문서 행사 혐의 여부도 수사해 달라고 요청한 것으로 전해졌다.



법률사무소 이유의 박은선 변호사도 이날 서울경찰청에 이씨를 공무집행방해와 사기 혐의로 고발했다. 박 변호사는 이씨가 실제 부정행위를 저질렀다면 학습법을 담은 도서 출판·광고·판매 등도 사기에 해당할 수 있다며 수사를 촉구했다. 이씨는 2013학년도 수능에서 전 영역 6∼8등급을 받았으나 2026년 서울대 치과대학에 입학한 경험을 내세워 자기계발서 ‘브레인 악셀’을 출간해 판매 중이다.



박 변호사는 이번 사태가 ‘숙명여고 시험지 유출 사건’과 유사하다고 주장했다. 당시 재판부는 시험지에 적힌 숫자 낙서와 급격한 성적 상승 등 정황 증거를 토대로 유출된 답안으로 시험을 치른 혐의를 유죄로 인정했다. 박 변호사는 소셜미디어를 통해 이씨의 책 구매자들을 대상으로 집단 손해배상소송 청구인단도 모집한다고 밝혔다.



입시업체 시대인재는 이날 “시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다”며 ‘브레인코치’로 영입한 이씨와의 계약을 해지할 방침이라고 밝혔다. 서울경찰청은 “사안의 중대성 등을 고려해 고발장 2건 모두 광역수사단에 배당해 신속하고 엄정하게 수사할 계획”이라고 밝혔다.



이씨는 19일 서울 강남구 IDA 입시연구소에서 수능 국어영역 문제를 공개적으로 풀어 실력을 검증받을 예정이다.

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