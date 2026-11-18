2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 교육 현장이 사상 초유의 혼란에 빠졌다. 인공지능(AI) 기기를 이용한 부정행위를 막겠다며 정부가 내놓은 대책이 졸속으로 추진된 탓이다. 수험생 옷에 붙일 스티커조차 누가 마련할지 정하지 않아 학교마다 물량 확보에 비상이 걸렸다. 추가 감독관 8400명도 시험 전날 급히 투입되면서 원격으로 약식 교육을 받는 등 현장 혼선이 이어졌다.



교육부는 18일 전국 시도교육청을 통해 일선 학교에 ‘시험장 휴대 가능 물품 변경’이라는 제목의 긴급 안내를 전달했다. 기존에는 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색연필, 컴퓨터사인펜 등이 허용됐지만, 흑색연필만 허용키로 했다. 교육부는 “일반 필기구로 위장된 초소형 촬영·통신기기 등을 활용한 부정행위 가능성을 사전에 차단하기 위한 조치”라고 설명했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 대구 중구 경북대사대부고에서 고3 수험생이 수험표를 살펴보고 있다. 뉴시스

교육부가 초소형 카메라 등 AI 기기 부정행위를 차단하겠다며 수험생 옷깃마다 부착하겠다고 밝힌 스티커는 일선 교육청과 시험장 학교에서 자체 해결하기로 방침을 정했다. 교육청별로 스티커 지급 여부가 달라 일부 학교는 필요한 물량을 직접 구하느라 하루종일 분주하게 움직였다.



감독 인력 확보도 파행을 빚었다.



교육부가 전날 발표한 복도감독관 6600명과 스마트기기 전담인력 1800명 등 8400명의 추가 인력 배치가 현장에서 급박하게 추진된 결과라는 지적이다. 조모상으로 공가 중이거나 병가 중인 교사, 수험생 자녀를 둔 교사까지 무차별적으로 감독관에 차출되면서 교원단체가 강하게 반발했다.



김희정 교사노조연맹 대변인은 “고사장마다 1만개가 넘는 스티커를 구하기 위해 여기저기 알아보고 있다”며 “아프거나 자녀가 수험생인 경우 등 사정이 있어 빠진 교사들까지 모두 다 감독으로 차출됐다”고 지적했다.

교육부는 18일 '2027 수능 강화된 부정행위 예방조치에 따른 수험생 유의사항 추가 안내'라는 제목의 긴급 보도자료를 냈다. 기존에 수험생은 검은색 컴퓨터용 사인펜과 흰색 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등을 갖고 시험을 치를 수 있었지만, 변경된 지침에 따라 흑색 연필만 지참할 수 있다는 게 핵심이다. 사진은 이날 서울 종로구 교보문고 광화문점 문구 코너에 진열된 수능용 샤프, 사인펜, 수정 테이프. 연합뉴스

시험 도중 적발 및 퇴장 조치로 인한 일반 수험생 피해 구제 방안도 도마에 올랐다. 이재명 대통령은 ‘시험 중 발송한 재난문자로 인해 수험생들이 방해받을 수 있다’는 지적에 “시험 중에 통신기기 울리는 부정 수험생이 있는 경우에는 감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간만큼 시험 끝내는 시간을 연장해주는 방안도 검토하라 이미 지시했다”고 전날 엑스(X)에서 밝혔다. 이 대통령은 “걱정 마십시오”라며 “부정 응시자가 여러 명이 아닌 이상 2∼3분이면 조치가 끝나겠지요”라고 했다. 시험 중 재난문자 발송이라는 정부 대책으로 일부 수험생의 시험시간이 연장될 경우 형평성 논란마저 불거질 수 있다는 지적이다.



올해 수능은 19일 오전 8시30분부터 오후 5시45분(일반수험생 기준)까지 전국 85개 시험지구 1312개 시험장에서 실시된다. ‘황금돼지띠’ 여파로 응시생이 많았던 전년보다 2310명 감소한 55만1864명이 지원했다.

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