도널드 트럼프 미국 대통령이 필리핀 마닐라에서 일본·호주·인도 정상과 만나 핵심 광물, 인공지능(AI) 등 분야에서 협력 강화 방안을 논의했다.



트럼프 대통령은 17일(현지시간) 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 계기로 마닐라 솔레어 리조트에서 열린 4개국 안보협의체 쿼드(Quad) 정상회의에 참석했다. 다카이치 사나에 일본 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 나렌드라 모디 인도 총리가 참석한 이번 회의는 2024년 9월 이후 약 2년2개월 만이다. 트럼프 대통령이 쿼드 정상회의에 참석한 것은 집권 1·2기를 통틀어 이번이 처음이다.

17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 AZEC 정상회의 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령.

AP 연합뉴스

트럼프 대통령은 “우리 4개국은 자유롭고 개방적이며 안정적이고 번영하는 인도태평양의 네 기둥”이라며 일본·호주·인도 정상을 향해 “문제와 어려움이 있거나 내게 할 말이 있을 때 내 전화기는 언제나 열려 있고, 백악관 집무실도 언제든 열려 있다”고 강조했다.



4개국 정상은 공동성명에서 무력이나 강압을 통한 일방적 현상 변경에 반대하고 자의적 수출 제한 등 경제적 강압에 심각한 우려를 표명했다. 이 성명에는 특정 국가가 언급되지 않았으나, 사실상 남·동중국해에서 군사력을 확대하고 희토류 등 핵심 광물의 수출을 통제하는 중국을 겨냥한 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 또 내년에 쿼드가 태평양에서 해상초계기를 투입하는 첫 합동 훈련을 하고, AI 개발 속도를 높이는 프로그램도 출범시킬 것이라고 발표했다. 이어 인도태평양 지역의 AI 협력을 확대하기 위해 8500만달러(약 1130억원) 넘게 투자할 것이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 쿼드 정상회의에 이어 같은 곳에서 열린 미·아세안 정상 만찬에서 한국의 투자 덕분에 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업을 승인했다고 밝혔다. 그는 이 사업으로 태평양 지역 협력국에 저렴한 미국산 에너지를 수출할 수 있다고 말했다. 이날 만찬에는 이재명 대통령도 참석했다.



다만 트럼프 대통령이 언급한 ‘승인’이 어떤 조치를 뜻하는지는 불분명하다. 미 연방인허가개선위원회는 지난해 12월 이 사업에 필요한 연방 인허가 절차를 모두 마쳤다고 발표했다.



한국 정부는 사업의 상업적 타당성과 법적 요건 등을 검토한 뒤 참여 여부를 결정한다는 입장을 유지하고 있다.

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