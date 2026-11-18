경찰이 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 당일인 19일 전국 경찰에 ‘경계 강화’를 발령하고 부정행위에 대한 수사지원에 나선다. 매년 수능 당일 경찰은 시험장 안전관리와 질서유지 등을 담당했으나 경계 강화까지 내린 것은 이례적이다. 부정행위에 대한 관리가 강화되면서 수험생들은 전자기기 반입 금지 규정과 올해 추가된 복장 관련 유의사항에 각별히 신경 써야 한다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생과 학부모가 시험실 위치를 확인하고 있다. 연합뉴스

경찰청은 18일 수능의 안정적 진행을 지원하고 시험 부정행위와 연관된 혼란을 방지하기 위해 19일 오전 6시부터 별도 명령 시까지 전국에 경계 강화를 발령한다고 밝혔다. 이에 따라 전국 경찰 지휘관과 참모들은 수능 당일 정위치 근무를 실시하고, 전 경찰은 비상연락체계를 유지한다. 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 적발 등 돌발 상황이 발생하면 관할 교육청과 핫라인을 통해 즉각 대응하는 태세를 갖춘다.



김종철 경찰청장 후보자는 이날 인사청문회에서 “수능에서 공정을 해치는 불법행위가 발생한다면 당사자는 물론 배후의 공모자나 조력자까지 끝까지 추적해 엄정하게 책임을 묻겠다”고 강조했다. 경찰에 따르면 이날 기준 AI를 이용한 시험 부정행위는 14건이 접수돼 8건이 수사 중이다. 경찰은 온라인에 올라온 부정행위 자백·예고글 등 13건에 대해서도 사실관계를 파악 중이라고 밝혔다. 다만 수능 관련 부정행위와 장비 이용에 대한 수사는 아직 없는 것으로 전해졌다.



올해 수험생들은 휴대전화, 스마트안경과 스마트워치를 포함한 스마트기기, 태블릿 피시(PC), 통신 기능이 있는 이어폰, 전자담배 등 모든 전자기기를 시험장에 반입할 수 없다. 전자식 화면이 있는 시계나 텀블러도 반입 금지 대상이다.



실수로 전자기기를 가져왔다면 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 한다. 제출하지 않으면 부정행위로 간주해 해당 시험이 무효 처리 된다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 대구 중구 경북대학교 사범대학 부설고등학교에서 열린 수능 예비 소집에서 고3 수험생이 달라진 수험생 유의사항을 확인하고 있다. 연합뉴스

특히 올해는 부정행위 점검이 강화된다. 1교시 시작 전 모든 수험생의 안경을 내려놓도록 해 스마트안경 여부를 전수 점검한다. 이후에도 매 교시 안경 착용 상태를 확인한다.



스마트안경은 착용하지 않고 단순 소지만 해도 해당 시험이 무효 처리된다. 만약 시험 중 착용을 했다면 다음 해 수능 응시 자격도 박탈된다. 감독관의 AI 안경 여부 확인 절차에 응하지 않을 경우에도 올해 시험 무효와 다음 해 응시 자격 박탈 처분을 받을 수 있다.



수험생은 원활한 검사 진행을 위해 가급적 단추가 없는 복장을 착용해야 한다. 목걸이·반지·모자 등 불필요한 장신구 착용도 자제해야 한다.



또 자신의 옷에 달린 모든 단추에 배부받은 스티커를 부착해야 한다. 스티커는 1교시 시작 전에 부착해야 하고, 시험 도중 떨어질 경우 감독관이 다시 붙인다.



수험생 입실이 완료되는 오전 8시10분부터 1교시 시작 시간인 8시40분까지 감독관들은 초소형 카메라 등을 숨길 가능성이 있는 옷깃과 소매, 단추 등을 확인한다. 필요한 경우 금속탐지기를 활용한 추가 검사도 실시될 수 있다. 수험생은 시험 당일 수험표와 사진이 부착된 유효기간 내 신분증도 반드시 지참해야 한다. 모바일 신분증은 인정되지 않는다.

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