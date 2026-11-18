젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 닷새 만에 내놓은 첫 공개 입장문에서 복귀 의사를 밝혔지만 엔비디아 이사회는 곧바로 선을 그었다. 회사는 시장 예상을 웃도는 분기 실적을 내놓으며 ‘황 없는 엔비디아’도 평소대로 굴러간다는 메시지를 던졌다. 하지만 미국 증권거래위원회(SEC)와 캘리포니아주 당국까지 엔비디아를 들여다보기 시작하면서 사법 리스크는 오히려 커지고 있다.

미국 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 황 전 CEO는 17일(현지시간) 성명을 내고 “제 복귀가 주주와 직원, 회사 그리고 미국에 가장 이롭다고 이사회가 판단한다면, 이 요청에 응해 CEO로 돌아가는 것을 영광으로 여기겠다”고 밝혔다. 그는 “엔비디아의 모든 구성원에게 요구되는 기준에 부응하지 못했고 사생활에서 중대한 잘못을 저질렀다”고 거듭 사과하면서 이사회의 독립 조사에 협조하겠다고도 덧붙였다. 황 전 CEO는 미국 정보당국이 중국 정보기관의 자산으로 지목한 사업가 앨리스 황(중국명 황러), 엔비디아 직원과의 불륜 사실이 잇따라 드러나자 지난 12일 물러났다.

17일(현지시간) 촬영된 NVIDIA 로고와 컴퓨터 메인보드 일러스트. 로이터연합뉴스

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 이날 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜(전화회의)에서 황 전 CEO가 “회사의 행동 강령과 기준, 문화적 규범에 부합하지 않는 개인적 행위가 드러난 후 사장, CEO, 이사직에서 자진 사임했다”며 “이사회는 이를 만장일치로 수락했다”고 말했다. 그를 다시 선임할 계획은 없다는 것이다. 사임 경위와 조사에 관한 질문은 받지 않았다.

이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 세우고 헤드헌팅 업체 하이드릭앤드스트러글스를 통해 후임 물색에 들어갔다. 존스 의장은 “첨단 반도체 기술과 국가안보 역학이 시장에 중대한 변화를 가져오고 있다”며 “신임 CEO는 이를 매우 신중하게 헤쳐 나가야 한다”고 강조했다.

실적은 흔들림이 없었다. 엔비디아는 회계연도 3분기(8∼10월) 매출이 1158억달러(약 155조원)로 지난해 같은 기간보다 103% 늘었다고 공시했다. 두 분기 연속 100%가 넘는 증가율이다. 직전 분기보다도 20% 늘어 런던증권거래소그룹이 집계한 시장 전망치(1091억달러)를 67억달러 웃돌았다. 순이익은 653억달러, 주당순이익은 2.68달러로 월가 예상치(2.47달러)를 넘어섰다. 성장을 이끈 것은 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 칩 수요가 몰린 데이터센터 부문이었다. 엔비디아는 4분기 매출도 늘어날 것으로 전망했고, 크레스 임시 CEO는 “우리 로드맵은 순조롭게 진행되고 있다”고 자신했다.

지난 1월 5일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 연설하는 젠슨 황. AFP=연합뉴스

조사의 칼끝은 회사로도 향하고 있다. WSJ는 SEC가 엔비디아의 허위 공시 여부를 조사 중이라고 보도했다. 공시로 투자자에게 잘못된 정보를 줬는지가 조사 대상이라는 것이다. 엔비디아는 올해 초 황 전 CEO와 싱가포르 고객사 메가스피드 전 임원 앨리스 황의 관계에 문제가 없다는 취지로 해명했다. 대중국 수출 통제 위반 의혹으로 법무부 조사를 받아 온 데 이어 조사 전선이 넓어진 셈이다. 롭 본타 캘리포니아주 법무장관도 같은 날 블룸버그TV 인터뷰에서 “위험 신호가 감지됐다”며 “상황을 인지했으며, 들여다보고 있다”고 말했다.

황 전 CEO는 다음달 1일 연방 하원 외교위원회와 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회의 청문회에 출석할 예정이다. 의회가 황 전 CEO 스캔들을 안보 및 대중전략 문제 차원에서 본격적으로 다루기에 앞서 엔비디아는 사전 작업에 나섰다. 미국 기술매체 테크크런치에 따르면 크레스 임시 CEO는 이날 실적설명회에서 미 정부 수출 허가를 받아 중국에 판매해 온 AI 칩 ‘H200’을 포함한 호퍼 계열 데이터센터 제품을 더 이상 중국에 출하하지 않고 있다고 밝혔다. 엔비디아는 다음 분기 매출 전망에서 중국 데이터센터용 연산 제품 매출도 제외하며 중국 AI 산업에 자사 칩 판매를 이어가지 않겠다는 의지도 표명했다.

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