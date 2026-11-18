충북 청주시가 올해보다 58.9%(2조2317억원) 늘어난 6조221억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 20일 시의회에 제출한다.

회계별로는 일반회계가 5조5355억원(63.9%↑), 특별회계가 4866억원(17.9%↑)이다. 미래대응자금으로 통합재정안정화기금에 전출하는 1조4400억원을 제외한 일반회계 증가율은 21.2%다.

이장섭 청주시장이 18일 시청 브리핑에서 내년도 본예산안 편성과 관련해 설명하고 있다. 청주시 제공

청주시 본예산이 6조원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 2014년 통합청주시 출범 당시(1조9547억원)와 비교하면 약 3배 규모다.

예산이 급증한 것은 반도체 호황에 따른 법인지방소득세 덕분이다. 내년 지방세 수입은 올해보다 1조9230억원 늘어난 2조8770억원으로 추산됐다. 이 가운데 SK하이닉스가 내년 5월쯤 납부할 법인지방소득세는 1조4000억원 정도로 추정된다. 하이닉스가 시에 낸 법인지방소득세는 2022년 883억원, 지난해 1219억원, 올해 3746억원이었다.

이장섭 청주시장은 18일 시청 브리핑에서 “내년 SK하이닉스가 낼 법인지방소득세는 1조4000억원을 조금 넘는 수준으로 추산했다”며 “내년은 재정의 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

법인지방소득세는 법인세 과세표준을 기준으로 산출한다. 사업장이 여러 지방자치단체에 있는 법인은 종업원 수와 건축물 연면적 비율에 따라 세금을 나눠 낸다. 하이닉스 전체 사업장에서 청주사업장의 비중이 커지면 시가 받는 세금도 늘어난다.

시는 늘어난 세수를 방만하게 쓰지 않고 미래 재원으로 묶어둔다. 시는 지방세 수입 가운데 최근 3년 평균 증가율을 넘는 추가 세수 1조5534억원에서 채무 1134억원을 갚고 나머지 1조4400억원을 ‘미래대응자금’으로 통합재정안정화기금에 적립한다. 이 자금은 스포츠 콤플렉스 조성 등 미래투자 1조원, 신규 시책 및 정부정책 대응 3000억원, 경기변동 대응 1400억원으로 나뉘어 운용된다. 반도체 업황에 따라 세수가 줄어드는 상황에도 대비하겠다는 취지다.

재정 건전성 강화도 추진한다. 시는 고금리 지방채 조기상환 350억원, 지방채 정기상환 72억원, 통합재정안정화기금 융자원금 상환 784억원 등 총 1206억원의 채무를 줄여 2027년 말 예산 대비 채무비율을 0.6%까지 낮추는 것을 목표로 한다.

주요 투자 사업은 민생 안정과 첨단산업 기반 확충에 초점을 맞췄다. 지역경제 분야에는 청주페이 발행 300억원, 성안길·소나무길 상권 활성화 50억원이 반영됐다. 안전 분야에는 풍수해 생활권 정비 202억원이 편성됐고 복지 분야에는 대상포진 예방접종 지원 등이 포함됐다. 첨단산업 분야에는 SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급 379억원, K-바이오스퀘어 조성 175억원이 들어갔으며, 생활인프라 분야에는 다목적 체육관 건립 230억원이 반영됐다.

이 시장은 “강화된 재정기반을 바탕으로 민생 안정과 3대 메가 핵심전략사업에 집중적으로 투자해 청주의 새로운 변화와 더 큰 도약을 이끌겠다”고 강조했다.

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