전남광주 행정통합에 따른 정부의 2차 공공기관 우대 이전 약속 이행과 발전5사 통합본사의 전남 나주 유치를 촉구하는 목소리가 국회에서 하나로 모였다.

18일 나주시에 따르면 이날 오후 1시30분 서울 여의도 국회의사당 앞에서 더불어민주당 전남광주통합특별시당 주최로 ‘전남광주 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 및 발전5사 통합본사 나주 유치 촉구 결의대회’가 열렸다.

18일 국회의사당 앞에서 열린 ‘전남광주 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 및 발전5사 통합본사 나주 유치 촉구 결의대회’에서 참석자들이 현수막과 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 나주시 제공

행사에는 안도걸 민주당 전남광주통합특별시당 위원장을 비롯한 지역 국회의원과 윤병태 나주시장, 범시민위원회, 향우회 관계자 등 350여명이 참석했다.

참석자들은 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획 확정을 앞두고 전국 최초 광역 행정통합에 따른 우대 방침이 선언에 그치지 않고 실제 이전계획에 반영돼야 한다고 강조했다.

또 한국전력공사와 전력거래소, 한전KDN·한전KPS 등 핵심 전력공기업과 한국에너지공과대학교(KENTECH), 에너지밸리, 예비타당성조사를 통과한 인공태양 연구시설 등이 집적된 나주가 발전5사 통합본사의 최적지라고 밝혔다.

풍부한 재생에너지 자원을 기반으로 나주의 전력·에너지산업과 호남권 반도체 클러스터를 연결하는 초광역 산업생태계 구축 필요성도 제시했다.

이들은 이날 △전남광주 행정통합에 따른 정부의 2차 공공기관 우대이전 약속 이행 △재생에너지와 전력공기업이 집적된 나주에 발전5사 통합본사 설치 △2차 공공기관 이전과 발전5사 통합본사 유치를 위한 지역사회 역량 결집 및 공동 협력 등 3대 결의사항을 담은 공동결의문을 발표했다.

윤병태 나주시장은 “정부가 행정통합에 따른 2차 공공기관 우대이전 약속을 실제 이전계획에 반영해 지역이 스스로 성장할 기반을 마련해야 한다”며 “발전5사 통합본사를 반드시 나주에 유치하고 호남권 반도체 클러스터와 연계해 전남광주를 대한민국 에너지·반도체 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다”고 말했다.

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