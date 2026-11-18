직스테크놀로지 최종복 의장

AI 디지털트윈 기업 직스테크놀로지의 최종복 의장이 ‘2026 중소기업 기술경영혁신대전’에서 기술혁신 부문 대통령 표창을 받았다.

중소벤처기업부가 주관하는 중소기업 기술경영혁신대전은 중소기업의 기술 및 경영 혁신 성과를 공유하고 관련 분야 유공자를 포상하는 행사다. 최 의장은 앞서 열린 ‘2026 메인비즈데이 김해포럼’에서도 국내 산업의 디지털 전환과 AI 기반 설계 혁신에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 수상한 바 있다.

직스테크놀로지는 국산 AI CAD ‘직스캐드 AX(ZYXCAD AX)’를 비롯해 웹 기반 AI 공간 디자인 플랫폼 ‘직스 스페이스(ZYX SPACE)’, GIS 기반 건설현장 관제 솔루션 ‘다이브(DIVE)’ 등을 공급하고 있다.

직스캐드 AX는 520가지 자동화 기능을 통해 반복적인 도면 작업을 자동화하며, 직스 스페이스는 2D 도면 이미지를 인식해 편집할 수 있는 2D 도면과 3D 모델로 변환하는 기능을 제공한다. 다이브는 도면과 지도에 드론·CCTV 데이터를 연계해 건설현장의 작업 현황을 파악하고 안전 관리를 지원하는 솔루션이다.

이러한 기술을 바탕으로 직스테크놀로지는 한화오션, LG CNS, 티라로보틱스, 국방과학연구소, SH서울주택도시개발공사, 삼성물산 등 다양한 기관과 기업에 제품을 공급하고 있으며, 건축설계 분야로도 공급을 확대하고 있다.

한편 직스테크놀로지는 11월 18일부터 20일까지 충북 청주 오스코(OSCO)에서 개최되는 ‘중소기업 혁신주간 2026(K-INNO WEEK 2026)’에 참가한다. 이후 2027년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2027에도 참여해 직스캐드 AX와 직스 스페이스를 글로벌 시장에 선보일 계획이다.

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