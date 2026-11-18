이재명 대통령이 대학수학능력시험(수능) 중 부정행위 적발을 위한 위급재난문자 발송으로 다른 수험생이 시험에 방해를 받을 경우, 방해받은 시간만큼 시험 종료 시간을 연장하는 방안을 검토하라고 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 지난 17일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 시험 도중 재난문자가 울리면 다른 응시생들이 피해를 볼 수 있다는 한 네티즌의 우려 글을 공유하고 “걱정 마시라”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “시험 시간 중에 보낸 재난 문자 때문에 통신기기가 울리는 부정 수험생이 있는 경우 감독관의 확인과 퇴장 조치에 방해받은 시간만큼 시험 끝내는 시간을 연장해 주는 방안도 검토하라고 이미 지시했다”고 설명했다.

그러면서 “부정 응시자가 여러 명이 아닌 이상 2~3분이면 조치가 끝나겠지요”라고 덧붙였다.

정부는 AI를 악용한 수능 부정행위를 차단하기 위해 휴대전화를 비롯한 모든 전자기기의 시험장 반입을 금지하고, 시험 시작 전 위급재난문자를 발송해 전자기기를 몰래 소지한 수험생을 적발하기로 했다.

시험 시작 전인 오전 8시25분부터 8시30분 사이 재난문자를 한 차례 발송할 계획이지만, 이 대통령은 시험 중에도 재난문자를 수시로 발송하는 방안을 검토하도록 추가 지시했다.

앞서 이 대통령은 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 수능 비상점검회의에서 첨단 전자장비를 이용한 부정행위에 대한 철저한 대응을 주문했다. 부정행위 신고 포상금도 최소 1억원 이상 지급할 수 있도록 검토하라고 지시했다.

회의 후 X에서 이 같은 수시 발송 지시 사실을 전하며 “아무리 간이 큰 수험생이라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않을 것”이라고 했다.

그러면서 “부정행위는 공정한 경쟁의 근간과 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물어뜨리는 중대범죄”라며 “부정행위자에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응해야 한다”고 강조했다.

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