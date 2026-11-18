전남광주통합특별시교육청이 대학수학능력시험(수능) 관리수당 지급 기준을 개선하고 시험장 현장 교원에 대한 지원을 강화한다.

전남광주교육청은 수능 관리수당 지급의 합리성과 형평성을 높이기 위해 2026학년도 수능부터 교육감을 지급 대상에서 제외한 데 이어 2027학년도 수능부터는 부교육감도 제외할 계획이라고 18일 밝혔다.

전남광주통합특별시교육청 전경. 전남광주교육청 제공

이에 따라 수능 관리본부 운영과 관련한 수당은 실제 수능 관리업무를 수행한 직원 중심으로 지급한다. 조정된 재원과 관련 예산은 시험장 현장 교원 지원에 우선 활용할 방침이다.

교육청은 시험장학교 교원들의 업무 부담과 책임에 상응하는 보상이 이뤄지도록 수당 지급 기준 개선도 추진한다.

이를 위해 시험장학교 교원 수당 지급 일수를 현행보다 2일 늘리고 감독수당 지급 기준도 추가로 상향해 달라고 교육부와 한국교육과정평가원에 지속적으로 건의할 계획이다.

전남광주교육청 관계자는 “안정적인 수능 운영을 위해서는 시험장을 지키는 교직원들의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “관리수당 지급의 합리성과 투명성을 높이고 현장 교원이 안심하고 감독업무를 수행할 수 있도록 실질적인 지원과 보호체계를 강화하겠다”고 말했다.

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