사진=한국능률협회 제공

한국능률협회(이하 협회)와 동아일보가 고립·은둔 청년의 미디어 산업 진출을 지원하기 위해 공동 운영한 'D-Bridge 미디어 커리어 빌드업' 프로그램을 마무리했다. 이번 교육에는 총 101명이 참여했으며, 이 중 99명이 수료했다.

'D-Bridge 미디어 커리어 빌드업'은 '2026년 미래내일 일경험 사업 ESG 지원형'의 일환으로 추진된 미디어 직무교육 프로그램이다. 미디어 산업 진출을 희망하는 고립·은둔 청년에게 실무 중심 교육과 현장 경험을 제공해 직무 이해도를 높이고 진로 탐색과 취업 준비를 지원하기 위해 마련됐다.

총 5개 기수로 진행된 이번 교육은 약 98%의 수료율을 기록했다. 교육 과정에는 미디어 산업 현직자들이 강사진으로 참여해 실제 업무 수행 과정과 직무별 역할, 산업 현장 사례 등을 중심으로 강의를 진행했다.

참여자들은 현직자들이 전하는 업무 경험과 실무 노하우를 통해 미디어 산업의 구체적인 업무 환경을 접하고 직무별 특성을 이해하는 시간을 가졌다. 특히 현장 업무와 실제 사례를 반영한 실무교육을 통해 미디어 산업의 업무 과정과 직무 특성을 파악할 수 있도록 교육을 구성했다.

교육 이후에는 수상 사례도 나왔다. 프로그램 수료생이 '2026년 미래내일 일경험 우수사례 공모전' 청년 수기 부문에서 장려상을 수상했다.

한국능률협회 관계자는 "이번 수상은 교육에 참여한 청년의 경험과 성장 과정이 우수사례로 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "프로그램을 통해 얻은 경험이 구체적인 성과로 이어져 뜻깊다"고 말했다.

교육 종료 후에도 후속 지원은 이어진다. 협회는 우수 참여자를 대상으로 동아일보 연계 일경험 참여 기회 등을 제공해 교육 이후 실제 산업 현장을 경험할 수 있도록 지원할 예정이다. 직무교육과 현장 경험을 단계적으로 연결해 청년들이 미디어 분야 진로를 구체화하고 취업 준비로 이어갈 수 있도록 한다는 취지다.

한국능률협회 관계자는 "이번 프로그램은 미디어 산업 현직자의 실무 경험을 청년들에게 전달하고 실제 산업 현장을 경험할 수 있도록 구성했다"며 "앞으로도 청년들이 산업 현장에 대한 이해를 높이고 취업에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

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