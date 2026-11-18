기후변화대응 복합센터가 본격적인 운영에 들어간다.

강원도는 춘천시 동내면 신촌리 일원에서 기후변화 대응 복합센터 준공·개관식을 연다고 18일 밝혔다.

후변화대응 복합센터 조감도. 강원도 제공

이날 준공·개관식에는 신원철 도 경제부지사, 정재웅 도의회 부의장, 김세훈 화천군수, 최병수 한국기후변화연구원장 등을 비롯한 기관 및 지역주민 100 명이 참석해 자리를 빛낼 예정이다.

기후변화 대응 복합센터 건립 사업은 기후변화 대응을 위한 민·관·산·학·연 네트워크 강화를 통해 기후테크 산업 육성을 위한 창업지원과 기후변화연구 허브 역할을 통한 정책개발 추진을 목표로 기후부 한강수계관리기금을 지원받아 추진한 친환경 청정사업이다.

갈수록 심각해지고 광범위해지고 있는 기후변화 문제에 보다 효과적으로 대응하기 위해 기후, 환경, 에너지 등에 대한 체계적·종합적 대응 기능을 갖춘 기반시설을 구축하고 도의 기후변화 대응과 탄소중립 문제를 기후테크 산업 육성으로 풀어나가기 위한 해법을 찾아내기 위해 건립됐다.

총사업비 175억원을 투자해 춘천시 동내면 신촌리 641-111번지 일원에 지상 2층 지하1층으로 3154㎡ 규모로 조성됐다. 교육·전시·체험·홍보시설, 기후변화도서관, 창업보육, 연구시설 등으로 구성하고 도의 기후변화 대응 전반의 싱크탱크 기능을 전담 수행하게 된다.

2020년 타당성조사 및 사업 기본계획 수립을 시작으로 2021년 한강수계관리위원회 친환경 청정사업 지원대상으로 최종 선정 후 2022년 실시설계 착수, 2023년 건설기술심의 및 도로연결허가, 2024년 건축허가, 2025년 3월 착공 후 18개월 공사를 거쳐 지난 8월말 건축공사를 완료했다.

우상호 지사는 “기후변화 대응 역량을 높이고 민·관·산·학·연 협력네트워크를 통한 기후변화 대응 정책 추진의 선도모델이 될 것”이라고 기대했다.

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