그룹 ‘어반자카파(URBAN ZAKAPA)’가 크리스마스 단독 콘서트를 개최한다.

어반자카파는 지난 16일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 2026 어반자카파 콘서트 ‘크리스마스’ 개최 소식을 알렸다. 이번 공연은 오는 12월24일부터 26일까지 3일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린다.

데뷔 후 17번째 겨울을 맞아 열리는 이번 공연에서는 어반자카파의 세련되고 고급스러운 하모니를 비롯해 멤버들 각자가 선보일 개성 강한 솔로 무대도 나올 예정이다.

소속사 앤드류컴퍼니는 “어반자카파가 17번째 겨울을 맞아 관객들과 함께 부르고, 함께 웃고, 함께 만드는 무대 그리고 3일간의 선물 같은 무대, 연인들과 가족들이 행복하게 즐길 수 있는 연말 크리스마스 공연을 준비하겠다”고 밝혔다.

이번 공연 프로듀싱을 맡은 어반자카파 멤버 조현아는 “선곡부터 연주와 노래까지 하나하나에 심혈을 기울이고 있다. 공연을 통해 관객분들이 즐거운 크리스마스와 연말연시를 보냈으면 좋겠다. 많이 기대해 주세요”라고 전했다.

한편 2026 어반자카파 콘서트 ‘크리스마스’는 오늘 오후 8시에 NOL(놀) 티켓을 통해 예매할 수 있다.

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