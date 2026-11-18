정부가 대학수학능력시험(수능) 당일인 19일 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 위급재난문자를 발송한다. 오전 8시30분 1차 발송에 이어 시험 중에도 불시에 추가 발송할 예정이다.

한성숙 국무총리는 18일 오전 고위 당정협의회에서 “부정 방지 절차의 일환으로 재난문자가 발송될 예정인데, 국민들의 불편이 예상되지만 우리 자녀들이 공정하게 시험을 치를 수 있게 하기 위한 불가피한 조치라는 점을 널리 양해해 주시기를 바란다”고 말했다.

한성숙 국무총리와 더불어민주당 김민석 대표가 18일 국회에서 열린 '2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

정부는 수능 1교시 시작 시간인 오전 8시40분보다 10분 앞선 오전 8시30분 전국에 위급재난문자를 1차 발송한다. 시험 중에도 예고 없이 추가 발송할 예정이며, 구체적인 발송 시각과 횟수는 공개되지 않았다.

위급재난문자는 수신 거부가 불가능하며, 전원이 켜진 모든 휴대전화에서 최대 음량(최소 40㏈ 이상)으로 10.5초간 경보음이 울린다. 이를 통해 시험 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화를 적발한다는 계획이다.

한 총리는 “강화된 부정행위 방지 절차로 성실한 응시생들이 피해를 볼 수 있어 우려가 크다는 것을 정부도 알고 있다”고 밝혔다.

정부는 전자기기 반입 차단과 휴대물품 확인 등 부정행위 방지 대책도 강화한다. 한 총리는 부정행위가 발견되면 형사 책임을 엄중히 묻고, 시험 종료 후에도 면밀히 조사해 적발될 경우 처벌하겠다고 강조했다.

더불어민주당 김민석 대표는 AI를 활용한 시험 부정행위에 대응해 응시 자격 제한 기간을 확대하는 등 긴급 입법에 나서겠다고 밝혔다. 김 대표는 “시험 부정은 원스트라이크 아웃 원칙을 관철시킬 것이며, 허위조작 정보의 생산과 유포도 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.

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