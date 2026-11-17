이재명 대통령이 17일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 계기로 한·일 정상회담을 갖고 양국 관계가 “그 어느 때보다 밝아지고 있다”고 평가하며 다카이치 사나에 일본 총리의 내년 1월 방일 초청을 수락했다. 양국 정상은 셔틀외교를 통한 협력 강화 의지도 재확인했다.

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 증권거래위원회(SEC)에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 하기 앞서 악수하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 다카이치 총리와 한·일 정상회담을 갖고 “한국 국민들과 일본 국민들 사이에 서로에 대한 선호도가 매우 많이 개선돼 거의 사상 최고 수준이 아닌가 싶다”며 “민간 교류도 계속 확대되고 있고 경제협력도 계속 늘어나고 있다”고 말했다. 이어 이 대통령은 “(다카이치 총리가) 내년 1월에 저를 초청해 주셨는데, 그것도 아주 좋은 장소로 초청해 주셔서 참으로 감사드린다”면서 “흔쾌히 가서 총리님을 뵙도록 하겠다”고 말했다.



이 대통령은 취임 후 일본과의 셔틀외교를 복원해 여섯 번의 한·일 정상회담을 진행해 왔다. 다카이치 총리 취임 후에는 다카이치 총리의 고향인 일본 나라와 이 대통령의 고향인 경북 안동을 오가며 친밀한 셔틀외교를 이어왔다. 내년 1월 다카이치 총리의 방일 초청도 이 같은 셔틀외교의 일환으로 이뤄진 것으로 보인다.



다카이치 총리는 이날 회담에서 “국제 정세가 점점 어려워지고 있는 가운데 일·한(한·일)관계의 중요성은 더 높아지고 있다고 생각한다”며 “서로 셔틀외교를 하면서 양국의 관계를 더욱 발전시켜 나갔으면 좋겠다”고 말했다.



이 대통령은 이날 ‘아세안+3’ 정상회의에 이어 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에도 참석하며 활발한 다자외교를 이어갔다. 이 대통령은 EAS에서 우리 정부의 한반도 평화공존 3대 청사진을 공유하고 남북 간 대화가 재개돼 한반도에 항구적 평화가 정착될 수 있도록 역내 주요 국가들의 적극적인 관심과 협력을 당부했다.

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