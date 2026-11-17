한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 발언을 하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 발언을 하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 총리가 17일(현지시간) 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 계기로 한·일 정상회담을 갖고 양국 관계가 “그 어느 때보다 밝아지고 있다”고 평가하며 다카이치 사나에 일본 총리의 내년 1월 방일 초청을 수락했다. 양국 정상은 셔틀외교를 통한 협력 강화 의지도 재확인했다.

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 한·일 정상회담을 갖고 “한국 국민들과 일본 국민들 사이에 서로에 대한 선호도가 매우 많이 개선돼 거의 사상 최고 수준이 아닌가 싶다”며 “민간 교류도 계속 확대되고 있고 경제협력도 계속 늘어나고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “내년 1월에 저를 초청해주셨는데, 그것도 아주 좋은 장소로 초청해주셔서 참으로 감사드린다”면서 “흔쾌히 가서 총리님을 뵙도록 하겠다”고 말했다. 다카이치 총리는 "올해 5월 이 대통령의 고향 안동에서 본 후 여기서 다시 만날 수 있게 돼 반갑다"며 화답했다.

특히 "국제 정세가 점점 어려워지는 가운데 일한 관계의 중요성이 더 커지고 있다"며 "셔틀 외교를 본격적으로 진행하면서 양국 관계를 발전시켜 나갔으면 좋겠다"고 말했다.

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