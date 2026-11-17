제87회 순국선열의 날을 맞아 일제에 맞서다가 옥고를 치른 독립운동가들이 대통령 표창을 받았다.



국가보훈부와 전남광주통합특별시교육청은 17일 무안군 통합교육청 전남청사에서 열린 순국선열의 날 기념식에서 고(故) 김용선·오남근·김우성 선생에게 대통령 표창을 추서했다.

국가보훈부가 17일 서울시 강남구 삼성동 코엑스아티움에서 개최한 ‘제87회 순국선열의 날 기념식’이 정부 기념식 중에서는 처음으로 뮤지컬 서사극 공연 형태로 진행되고 있다. 기념식은 순국선열들의 고귀한 정신이 영원히 기억될 것이라는 의미를 담은 ‘유방백세(遺芳百世), 꽃다운 향기여 영원하라’를 주제로 삼았다. 뉴스1

김용선 선생은 1935년 전북 고창에서 항일 비밀결사 활동을 했다. 오남근 선생은 1934년 서울 보성전문학교 재학 중 식민 통치에 반대하는 활동에 참여했다. 김우성 선생은 1928년 일본 오사카에서 비밀결사 조선적화당을 조직해 항일운동을 벌였다. 이들은 모두 일제에 체포돼 옥고를 치렀다.



김용선 선생의 표창은 자녀가 대신 받았다. 후손을 찾지 못한 오남근·김우성 선생의 표창은 국가보훈부에서 보관한다.



일제 탄압으로 학업을 마치지 못한 광주농업학교 학생 21명, 목포 정명여학교 학생 9명 등 30명에겐 명예졸업장을 수여했다. 이들은 각각 1929년 광주학생독립운동, 목포 3·1운동에 참여했다.

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