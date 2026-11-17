대학수학능력시험이나 각종 자격증 시험에서 부정행위를 도와준다고 홍보하며 이용료 결제와 장비 구매를 유도하는 텔레그램 채널이 온라인에 확산하고 있는 것으로 나타났다. 실제 해당 채널이 돈을 받고 부정행위를 도왔는지는 경찰 수사로 확인될 것으로 보인다.

초소형 카메라 모습. 뉴스1

17일 취재를 종합하면 일부 텔레그램 채널은 이용자로부터 조력이 가능한 시험을 확인하면 초소형 이어폰·단추형 카메라 등 구매를 제안하거나 구체적인 부정행위 방법을 안내하고 있었다. 한 채널은 최근 부정행위를 했다고 자수한 세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨도 자신들의 조력을 받았다고 주장했다. 이 채널 참여 인원은 2만명이 넘는다. 해당 채널은 자신들이 제안하는 부정행위 방법을 수능뿐 아니라 국가공무원·은행 채용·경찰 시험 등 대부분 시험에서 쓸 수 있다고 홍보했다. 필요한 비용은 적게는 약 20만원, 많게는 약 80만원이었다. 다른 텔레그램 채널도 부정행위 조력을 약속하면서 수백만원 상당의 ‘입장료’를 내야 초대받을 수 있다고 안내하고 있었다. 다만 실제 이들 채널이 돈을 받고 부정행위를 도왔는지 등을 아직까지 확인되지 않았기에 경찰 수사로 진위가 가려질 전망이다.



온라인에서는 이번 수능에서 부정행위를 하겠다고 예고하는 게시글도 올라와 혼란이 확산하고 있다.



서울대 재학생이라고 밝힌 작성자 A씨는 ‘이번 수능 부정행위 하겠습니다’라는 글을 통해 “초소형 장비를 반입하고 시험에 응하겠다”고 했다. 수능 종료 직후 부정행위 사실을 밝혀 관리 부실을 증명하겠다는 취지다. 다만 이 작성자는 얼마 안 가 경찰 수사 가능성을 이유로 계획을 접겠다고 밝혔다.



실제 경찰은 각종 사회관계망서비스(SNS)와 인터넷 게시판에 대한 모니터링을 강화하는 한편 고발·수사의뢰가 접수되면 즉시 수사에 착수한다는 방침이다.

수능 부정행위 관련 대국민 담화가 발표된 17일 서울 시내 한 안경점에서 판매중인 스마트 안경의 모습. 뉴스1

경찰청은 이날 온라인에서 유포되고 있는 스마트기기 이용 시험 부정행위 자백글, 예고글, 방법 소개, 물품 제조·판매 등 9개 게시글에 대해 시도경찰청 사이버수사대에서 직접 사실관계를 확인 중이라고 밝혔다. 허위·가짜뉴스 유포행위로 판단되는 경우 관계부처·온라인 플랫폼과 협력해 삭제·차단하는 중이다. 이날 현재 20건 요청해 13건 삭제가 완료된 상태다.



세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석 합격자 한씨는 이날 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석하면서 “조사를 성실히 받고 잘못에 대한 책임을 지겠다”고 밝혔다.



한씨 측 변호사는 전날 경찰에 범행에 이용한 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등을 제출했다. 제출한 기기 중 초소형 이어폰과 인공지능(AI) 안경은 없었다. 초소형 카메라로 문제를 촬영하고 이를 휴대전화 내 생성형 AI로 풀이한 뒤 제3의 장치로 정답을 확인했을 것으로 보인다. 이 장치는 ‘미니 모니터’일 가능성이 높은 것으로 전해졌다.



경찰은 한씨 상대로 구체적인 부정행위 수법과 활용 기기, 공범 존재 여부 등을 확인했다. 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해 혐의 적용을 검토 중이다.

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