아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 중국에서 만날 수 있다고 언급하면서 막판 회담 성사 가능성에 관심이 쏠린다. 현재 실질적인 준비가 이뤄진 것은 아닌 것으로 보이지만, 김 위원장이 막판 마음을 바꾼다면 회담이 극적으로 성사될 가능성도 배제할 수 없다.

또 金에 ‘러브콜’ 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 16일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 아시아 순방을 떠나기 전 취재진의 질문에 답하고 있다. 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 회담을 언급하면서 김정은 북한 국무위원장도 중국에서 만날 수 있다고 말했다. 워싱턴=EPA연합뉴스

◆직접 북·미 회담 운 띄운 트럼프



트럼프 대통령은 16일(현지시간) 기자들을 만나 선제적으로 김 위원장과도 만날 수 있다고 말했다. 또 김 위원장이 중국으로 올 수 있다며 시진핑 중국 국가주석의 역할을 강조했다. 지난 13일 미 행정부 당국자는 트럼프 대통령의 아시아 순방 중 김 위원장과의 만남 계획은 없다고 언급한 바 있다. 백악관은 이날 북·미 회담에 대한 입장이 바뀌었느냐는 한국 언론의 질의에 “대통령 발언을 참고하라”고만 답했다. 현재까지 실무선에서 북·미 간의 접촉이 이뤄진 상황은 아닌 것으로 풀이된다.



하지만 트럼프 대통령이 아시아로 출발하면서 직접 중국에서의 북·미 정상회담 구상을 띄운 것은 공개 발언을 통해 김 위원장에게 지금이라도 회담에 응하라는 메시지를 보낸 것으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령은 시 주석에게는 이전에도 김 위원장과의 만남에 대한 협조 요청을 해온 것으로 알려졌다.



트럼프 대통령은 지난 8월부터 김 위원장과의 연내 회담에 대한 희망을 공개적으로 언급해왔고, 지난해 11월 경주 방문 당시에도 김 위원장에게 만남을 제안했으나 성사되지 않았다. 중간선거 패배로 국내 입지가 약화한 트럼프 대통령이 아시아 순방 기간 중 미·중·러 3국의 사상 첫 정상회담이라는 외교 이벤트에 이어 북·미 정상회담까지 성사시켜 국면 전환을 시도하려는 것으로 보인다. 결국 회담이 성사되지 않는다고 해도 북·미 회담에 대한 의지를 보여줌으로써 임기 중 김 위원장과 만남을 성사시키기 위한 포석을 마련할 수 있다.



북한의 핵 보유를 인정하는 듯한 언급을 해온 트럼프 대통령이 북·미 대화를 추진하기 위해 공식적으로 핵보유국 지위를 인정하고 김 위원장의 체제보장 우려를 덜어주는 합의를 시도할 경우 한국으로서는 논의의 직접 당사자이면서도 참여하지 못하는 상황에 놓일 우려가 있다.



또 중국이 북·미 대화 중재자로 나서는 상황도 한국의 입지가 줄어든다는 측면에서 긍정적인 부분은 아니라는 분석이다. 트럼프 1기에서 북·미 회담이 대체로 한·미 실무자들의 공조 속에 이뤄진 것과 달리 현재 트럼프 대통령이 북·미 대화를 추진하는 방식은 국무부나 백악관의 실무자 개입 없이 독단적인 결정과 제안에 가까워 보인다.

◆김 위원장 결정에 달려



가장 큰 변수는 김 위원장의 결정이다. 2018년 6월 싱가포르 북·미 정상회담, 2019년 2월 하노이 북·미 정상회담은 상당 기간의 준비를 거쳐 진행됐지만, 같은 해 6월 판문점 남·북·미 정상 간의 만남은 일본 오사카 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석 중이던 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 김 위원장과의 만남을 희망하는 글을 올린 지 하루 만에 전격적으로 성사된 바 있다. 지금이라도 김 위원장이 결정한다면 19일 귀국 전 트럼프 대통령이 전용기를 타고 북한 접경으로 이동해 만남을 추진하는 것이 물리적으로 불가능해 보이지 않는다. 김 위원장은 비행기로는 이동하지 않으며, 2019년 하노이 북·미 정상회담과 2023년 북·러 정상회담 등에서 모두 육로로 이동한 바 있다.



북한은 앞서 ‘비핵화 포기’를 조건으로 북·미 회담 가능성을 열어둔 바 있다. 현재까지 북한은 미국과의 대화에 크게 관심이 없는 것으로 보이지만, 우크라이나 전쟁 이후를 준비하고 핵보유국 지위를 인정받는 등 미국과의 접촉으로 얻을 수 있는 이익이 북한으로서도 없지 않다.



트럼프 대통령은 당분간 북·미 대화에 가장 큰 관심을 보이는 미국 대통령이 될 가능성이 크다. 북한이 트럼프 대통령의 임기가 끝나기 전 그와 만나려 한다면 중간선거에 패배한 시점에 손을 내미는 것이 유리하다고 판단할 수 있다는 분석이 미 일각에서 제기된다.



빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌는 최근 온라인 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장이 만날 가능성이 “중간선거 이후 더 커졌다”며 “북한 입장에서도 북·미 회담을 고려하고 있었다면, 그들의 계획은 항상 중간선거 이후까지 기다리는 것이었다”고 말했다.



트럼프 1기 행정부의 스티븐 비건 전 미 국무부 부장관과 앤서니 루지에로 전 백악관 북한국장, 조 바이든 행정부의 커트 캠벨 전 미 국무부 부장관 등 전직 북한통 미국 당국자들 역시 최근 북한이 트럼프 대통령의 대화 제안에 ‘만나서 악수를 주고받는’, ‘보여주기’ 방식으로 응할 가능성을 열어둔 바 있다.

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