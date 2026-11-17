러시아 군용기 여러 대가 17일 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입하면서 우리 군이 대응에 나섰다. 러 군용기의 무단 진입은 올해 들어 세 번째다. 같은 날 일본에서는 러시아 군용기로 추정되는 항공기 2대가 영공을 침범하는 일이 발생했다.



합동참모본부(합참)에 따르면 이날 새벽 러시아 군용기 여러 대가 동해 카디즈에 진입 후 이탈했다. 러시아 군용기 수는 10대 미만으로, 영공 침해는 없었던 것으로 파악됐다. 군용기의 구체적인 기종과 대수, 비행경로 등은 공개하지 않았다.

러시아 군용기의 카디즈 진입은 이번이 처음은 아니다. 지난 8월25일 러시아 군용기 수 대가 울릉도와 독도 인근 동해 카디즈에 진입했고, 6월27일에는 중국·러시아 연합공중훈련에 참가한 양국 군용기 10여 대가 동해와 남해 카디즈에 진입한 뒤 빠져나갔다.



방공식별구역은 자국 영공에 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별하고 대응하기 위해 설정하는 임의의 선으로, 개별 국가의 주권 사항인 영공과는 다른 개념이다. 다른 나라의 방공식별구역에 진입하는 군용 항공기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 국제적 관행이다. 그러나 러시아는 한국이 설정한 카디즈가 국제법적 근거가 없다며 한국의 통제권을 인정하지 않고 있다.



일본 정부는 이날 오전 러시아 군용기로 추정되는 항공기 2대가 자국 영공을 침범했다고 밝혔다. 일본 영공 침범 러시아 군용기와 카디즈 진입 군용기가 같은 것인지는 확인되지 않았다.



일본 방위성에 따르면 러시아 항공기 2대가 이날 오전 4시쯤 후쿠오카현 오키노시마 북서쪽 영공을 차례로 각각 약 3분간 침범했다. 이에 항공자위대 전투기가 긴급 발진했으며, 방위성은 현재 비행 목적을 분석하고 있다. 고이즈미 신지로 방위상은 “영공 침범은 우리나라(일본)의 주권을 중대하게 침해하는 것일 뿐 아니라 안전을 위협하는 것으로 절대 용납할 수 없다”며 “러시아 정부에 대해 외교 경로를 통해 극히 엄중히 항의하고 재발방지를 강력히 요청했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지