미국 정부가 엔비디아를 포함한 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하기로 했다. 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들이 터지자 뒷북 규제에 나섰다는 비판이 나온다. 중국 관영매체는 미 정부가 엔비디아 논란을 정치화하고 있다고 반발했다.



미 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 재무부와 국가안전보장회의(NSC)의 지시에 따라 이 같은 통제 조치를 시행한다고 16일(현지시간) 밝혔다.

“영웅도 결점은 있다” 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 ‘실리콘밸리와 세계’ 행사에서 대담을 하고 있다. 그는 이날 행사에서 최근 스캔들로 사임한 젠슨 황 전 엔비디아 CEO에 대해 “오랫동안 내 영웅이었으며, 영웅도 결점은 있다”고 옹호했다. 샌프란시스코=AP연합뉴스

이번 조치의 핵심은 미국산 슈퍼지능(SI·도널드 트럼프 행정부가 AI를 지칭하는 용어) 반도체와 서버가 어디에 있든 중국 등 미국의 안보우려국 기업에 연산 성능을 제공하려면 미국의 허가를 받아야 한다는 것이다. 미 정부의 허가 없이는 중국 기업 등에 컴퓨팅 파워를 제공하지 못한다.



과거 중국 기업에 서비스를 제공해온 데이터센터도 90일 이내에 미 정부의 허가를 받아야 하며, 허가를 받지 않으면 향후 수출 제한 조치를 받게 된다. 다만 안보 위협이 낮은 온라인 쇼핑몰이나 사회관계망서비스(SNS)의 추천 시스템에 사용하는 경우는 예외로 적용한다. 이밖에 트럼프 행정부는 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 동남아 국가들과 브라질로 첨단 칩을 수출할 때 사전 허가를 받도록 했다. 다만 미국에 본사를 둔 회사의 자회사에는 이 조항을 적용하지 않는다.



그동안 알리바바나 딥시크, 문샷AI 등 중국의 주요 AI 기업은 미국의 첨단 반도체 수출 제재를 피해 주로 동남아 소재 데이터센터를 임차해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 등 연산 자원에 접근한 것으로 알려졌다.



이번 조치는 젠슨 황 스캔들이 트럼프 대통령의 해당 스캔들 묵인 의혹과 과거 대중 칩수출 통제 완화 결정을 둘러싼 논란으로 번지지 않도록 관리하기 위한 것이라는 분석도 나온다. 황 전 CEO와 혼외 관계를 맺은 앨리스 황(중국명 황러)은 싱가포르 기업 메가스피드 등을 통해 중국에 엔비디아의 최첨단 칩을 밀반입하거나, 중국 기업에 원격 접속을 제공했다는 의혹을 받고 있다.



이번 AI 칩 수출 제한 강화 조치는 스콧 베선트 미 재무장관이 앞장서고 있다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 이날 보도했다. 한때 베선트 장관은 미국과 중국 사이의 관세 갈등을 완화하려고 노력하는 등 중국에 대해선 ‘비둘기파’였지만, 이번 사태를 계기로 ‘매파’로 선회한 것으로 보인다. 게다가 베선트 장관은 엔비디아 경영진의 대대적인 개편까지 요구하는 등 압박의 강도를 올렸다.



이번 미 행정부의 원격 접속 차단 조치에 대해 중국 관영매체인 글로벌타임스는 전문가의 말을 인용해 미 정부가 이번 사태를 정치적으로 확대시킨다며, 또한 미 정부의 압박이 커진다면 엔비디아의 자율성과 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 비판했다.



한편, 엔비디아 이사회는 황 전 CEO를 복귀시키기 위한 어떤 논의도 진행하지 않고 있다고 미 경제방송 CNBC가 이날 보도했다. 이는 일각에서 나오는 황 전 CEO의 복귀설에 대한 선 긋기로 해석된다.



그러나 일각에선 황 전 CEO를 옹호하는 목소리도 여전하다. 트럼프 대통령은 이날 아시아 순방을 나서는 길에 백악관에서 “그녀(앨리스 황)가 스파이라는 건 전혀 모른다”며 “아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다”고 감쌌다. JD 밴스 부통령도 이날 인터뷰에서 “대통령이 지적하는 것은 이 문제에 대해 명확성이 부족하다는 점”이라며 “대통령도 이 여성이 스파이였는지 아닌지 모른다”고 발언했다.



샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 한 행사에서 “영웅에게도 결점은 있다. 젠슨과 그가 세운 기업을 빼고 AI 혁명을 상상하기는 어렵다”고 말했다.

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